Xavi, Barcelona'dan kovulan Ronald Koeman'ın gerisinde kaldı

Xavi, Katalan devinin başında 50 maça çıkarken kendinden önceki teknik direktörlerin gerisinde kaldı.

Barcelona bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı

Xavi, 50 maçlık karnesiyle sınıfta kaldı

Koeman, Martino, ve Valverde'yi geçemedi

NE OLDU? Barcelona, Real Madrid karşısında zorlu bir sınav verirken Xavi Hernandez de Katalan devinin başındaki 50. maçına çıktı. Cope'un haberine göre; El Clasico'dan mağlubiyetle ayrılan Xavi, 50 maçlık karnesiyle kendinden önceki teknik direktörlere kıyasla sınıfta kaldı.

XAVI'NİN 50 MAÇLIK KARNESİ NASIL? Xavi Hernandez, Barcelona ile çıktığı 50 karşılaşmada 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Bu istatistik, yakın dönemde Katalan ekibiyle 50 maça çıkan teknik direktörler arasında en kötüsü.

DİĞER TEKNİK DİREKTÖRLERİN KARNESİ NASIL? Ronald Koeman, Barcelona'da görev yaptığı süre boyunca çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu. Ancak Hollandalı, 50 maçta 33 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile Xavi'nin önünde yer aldı. 50 karşılaşmada Valverde 36 galibiyeti, Luis Enrique ise 42 galibiyeti hanesine yazdırırken Guardiola ile Tata Martino 37'şer galibiyet aldılar. Frank Rijkaard ise, Barcelona'daki ilk 50 mücadelesinde 28 kez kazanırken, 10 kez kaybetti ve 12 maç da berabere kaldı.