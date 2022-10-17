Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten iş ilanı açtı

Francesco Farioli sosyal medya paylaşımında ekibine yeni gözlemci ve maç analisti aradığını duyurdu.

Alanyaspor 10 haftada 3 galibiyet alabildi

Francesco Farioli, scout ve maç analisti aradıklarını duyurdu

Farioli'nin paylaşımına yoğun ilgi gösterildi

NE OLDU? Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iş ilanı verdi. 33 yaşındaki teknik direktör, LinkedIn'den yaptığı duyuruyla bir maç analisti ve bir scout aradıklarını söyledi. Farioli iş ilanı ile ilgilenenlerin başvurularını mail adresine (fariolicoachingstaff@gmail.com) yapmalarını istedi.

NE SÖYLENDİ? Francesco Farioli'nin paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar, "24 saat maç izlerim, para da istemem", "10 yıllık Football Manager kariyerimle göreve talibim" gibi yorumda bulundular.

ALANYASPOR'U NE BEKLİYOR? Süper Lig'de 10 haftada 12 puan toplayan Alanyaspor, 23 Ekim'deki zorlu Galatasaray deplasmanının ardından 29 Ekim'de Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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