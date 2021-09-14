Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş, Dortmund maçına 10 yabancıyla çıkacak

Dortmund maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, kadro tercihiyle ilgili ipucu verdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. 15 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadele öncesinde Sergen Yalçın bir basın toplantısı düzenledi.

Sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Sergen Yalçın, keyif veren bir futbol oynamaya çalışacaklarını ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Futbolun en üst seviyesinde oynayacağız. Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak.



"Takım olarak iyi oynadığımızı ve uyum içinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur."

İlk 11'de Ersin dışında Türk yok

"Dortmund maçında kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor."

"Süper Lig için TFF bir karar almış, buna uymak zorundayız. Yabancı kuralı konusunda TFF ne derse biz onu yapıyoruz. Burada kuralı değiştirecek olan biz değiliz. TFF 5 kişiyle oyna derse 5 kişiyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bütün kulüpler buna göre plan yapıyor."

Bütçe vurgusu

"Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Saha içi uyum, istek, oyuncuların hırsı, bunlar çok daha önemli şeyler. Tempoyu, mücadeleyi yakalayabilirsek eğer başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Oyun planları ve oyuncu seçimleri bazen rakibe göre değişebiliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test niteliğinde olacak. Oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek zor. Güçlü ve tempolu takımlara karşı oynayacağız."

"İzleyenlerin keyif alacağı bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sahada; mücadele eden, koşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu olacak."

Alex Teixeira'dan güzel haber

"Vida ile Alex’in sakatlıkları var. Vida’nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex’in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız."



"Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Tüm Türkiye’nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum."



"Bu kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Maçların nasıl geçeceğini tahmin etmek zor. Bu turnuvada kendi seviyemizi göreceğiz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Daha fazla koşmalıyız"

"Yeni Malatyaspor maçındaki koşu mesafemiz lig için tatmin edici. Yarınki maçta o koşu mesafesi yeterli olmayacak. En az 115 km ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu kulvarda başarılı olmamız için ligdeki performansımızın çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız bu durumun farkında."



Savunmada Vida’nın yerine oynayabilecek oyuncularımız var. Bu sezon iyi bir kadro kurduk. Her bölgede oynayabilecek ekstra oyuncularımız var. Oyuncularımız hazır. Oynamayacak oyuncularımızın yerlerine oynayacak oyuncularımız da hazır.



Gerçekçi hedefler belirlemeli ve iyi planlamalar yapmalıyız. Yüksek hedefler koyduğumuzda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önce maçları oynayalım ve seviyemizi görelim. Hedef koymak kolay, ondan sonra hedef koyarız.”

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