Juventus'u yenen ilk İsveç takımı Malmö olabilecek mi?

Juventus ile bu gece sahasında karşılaşacak Malmö'de teknik direktör Jon Dahl Tomasson, takımının geldiği noktadan fazlasıyla memnun.

"Günün sonunda, para futbolda pek çok şeye karar veriyor, bizim çocuklar şimdiye dek mükemmel bir iş çıkardı." diyor Goal'e konuşan Jon Dahl Tomasson, mütevazı takımı Malmö'nün geldiği noktayı anlatırken... Danimarkalı teknik direktör, milli takımdaki yardımcı antrenör pozisyonundan ayrıldıktan sonra geçtiği Malmö'nün başında 2. sezonunu yaşıyor. Malmö ile ilk 7 ayında önce lig şampiyonluğunu kazandı. Bu sezon ise üç ön eleme turu ve bir play-off'un ardından gruplara kalma hakkı kazandı. İsveç temsilcisi özellikle Rangers'ı elerken büyük ses getirmişti.

İsveç kulüpleri 80'lerin başında Göteborg ve Malmö ile kazandığı uluslararası güç ve şöhretin uzağında olsa da, Malmö yakın bir gelecekte tekrar benzer bir güce sahip olabilir. Tomasson, takımının bu gece Juventus'a karşı vereceği büyük sınav öncesinde gelecek için umutlu.

För första gången sedan 2015 – matchdag i @ChampionsLeague!



Avspark 21:00 mot Juventus. Framåt Malmö! pic.twitter.com/EjKzbuexO5 — Malmö FF (@Malmo_FF) September 14, 2021

"Bence kulüpte olumlu yönde bir çok şeyi değiştirmeyi başardık. Bir şeyler kazanıyoruz, ileride satmamız gereken gençleri geliştiriyoruz. Modern futbolun toplu ve topsuz gereksinimlerini yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sezonu ilk 4'te bitirip şimdi de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak mükemmel bir yolculuk oldu."

"Bir rüyanızın gerçekleştiği futbol cennetinde gibi hissediyorsunuz kendinizi... Bu arenaya çıkmadan önce 4 ön eleme atlatmak kolay iş değil. Çok az takım bunu başarabildi. Rangers'ı deplasmanda 10 kişiyle yendik, Ludogorets gibi bizden çok farklı bir takımı eledik."

Malmö, Avrupa kupalarında Juventus'u yenen ilk İsveç takımı olmayı umuyor. İki takım daha önce 2014-2015 sezonunda yine karşılaşmış ve her iki karşılaşmadan da İtalyan ekibi galip ayrılmıştı.

Bu gece Malmö'deki Eleda Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22:00'da başlayacak.