Serdar Dursun, Boğaz Köprüsü'ne photoshop yaparak Fenerbahçe bayrağı astı; fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

Sarı lacivertli futbolcular, Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ın düğününde bir araya geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus önderliğinde milli takımda forma giyen oyuncular olmadan devam ediyor.

Ancak sarı lacivertli futbolcular Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. Ortaya eğlenceli görüntüler ortaya çıkarken geceye Serdar Dursun damga vurdu.

Fenerbahçe'nin milli forveti, önce Yunan şarkılarında gösterdiği dans performansıyla öne çıkarken son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Serdar Dursun, düğünden birçok fotoğraf paylaşırken en çok konuşulan ise Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile çektirdiği fotoğraf oldu.

Öyle ki her yaptığı olay olmaya devam eden Serdar Dursun, Boğaz Köprüsü'ne photoshop yaparak Fenerbahçe bayrağı astı. Fotoğrafı Instagram hesabından 'hikaye' kısmından paylaşan 30 yaşındaki forvet, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Serdar Dursun story paylaşıp köprüye bayrak shoplamış ajdjajdqjdkqkdkqk pic.twitter.com/2BBa4KmHCA — A N I L (@MaestroAnil) June 26, 2022

Fenerbahçe sezonu açtı

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi’nde elemelere katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’de sezon erken açıldı.

Sezonun bitiminin ardından Jorge Jesus’la anlaşan sarı lacivertliler, Jorge Jesus önderliğinde ilk defa sezon öncesi kampı geçiriyor.

Yeni sezonda en önemli hedef olarak lig şampiyonluğunu düşünen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda 20 ve 27 Temmuz tarihlerinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’le karşılaşacak.

Daha fazla okuma

Eski Roma orta saha oyuncusu Damiano Tommasi, İtalya'da memleketi Verona'da belediye başkanı seçildi