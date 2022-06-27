Eski Roma orta saha oyuncusu Damiano Tommasi, İtalya'da memleketi Verona'da belediye başkanı seçildi

Tommasi, kariyeri boyunca güçlü bir toplumsal vicdana sahip olmasıyla biliniyordu.

Eski Roma ve İtalya orta saha oyuncusu Damiano Tommasi, Verona Belediye Başkanı seçildi.

48 yaşındaki eski futbolcu, ikinci turda görevdeki Federico Sboarina'yı %46,6 oya karşın %54,4 oyla mağlup etti.

Herhangi bir partinin üyesi olmayan Tommasi, son ikinci turda merkez sol PD ve diğer partilerden oluşan bir koalisyon tarafından desteklendi.

Tommasi, 2011'den 2018'e kadar İtalyan Oyuncular Derneği Başkanı olarak yedi yıl geçirmişti.

Tommasi'nin kariyeri

Veronalı olan Tommasi, kariyerine Hellas Verona gençlik akademisinde başladı. 1996'da Roma'ya gitmeden önce 10 yıl Verona'da kaldı ve Serie A şampiyonluğunu kazandı.

Oyunculuk kariyerinin son yıllarında Tommasi, ayrıca 2019'da emekli olmadan önce Levante, QPR, Tianjin Teda ve San Marino kulübü La Fiorita gibi takımların formasını giydi.

Tommasi, kariyeri boyunca güçlü bir toplumsal vicdana sahip olmasıyla biliniyordu.

Ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra asgari ücret ile oynamak için Roma'yı ikna etti.

Ardından sponsor Nike'ı uyardı ve işçiler için daha adil uygulamalar geliştirmeye çağırdı.

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