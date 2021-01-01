Real Madrid, Erling Haaland'ı istiyor mu? Zidane yanıtladı

Zinedine Zidane, Real Madrid ile Eibar arasında oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga'da Eibar ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı transfer haberleriyle ilgili de konuştu.

Zinedine Zidane neler söyledi?

Marca'da yer alan habere göre; Zinedine Zidane, İspanya Milli Takımı'ndan sakat dönen Sergio Ramos'un durumu hakkında bilgi verdi.

"İspanya Milli Takımı'nı suçlayamayız. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ramos'un en kısa sürede iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Umarım kaptanımız bir an önce iyileşir.

Eibar maçı bizim için sezonun gidişatını gösteren bir maç olacak"

Zidane'dan Haaland açıklaması

Fransız çalıştırıcı, adı Real Madrid ile anılan Erling Haaland hakkında gelen bir soruya da yanıt verdi.

"Bunu söylemekten artık çok yoruldum. Sadece Eibar ile oynayacağımız karşılaşmayı düşünüyorum. Bana futbol sorusu sormanız daha doğru olur. Gelecek sezon olacaklarla ilgilenmiyorum.

Benim işim takımı maça hazırlamak ve yönetmek"

Real Madrid bu sezon ne yaptı?

Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'da 28 maça çıkan Real Madrid, 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 60 puana sahip olan başkent ekibi lider Atletico Madrid'in 6 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.