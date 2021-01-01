Şenol Güneş: Johan Cruyff'un kitabını okudum, kendi hayatımı yazsam benzer şeyleri yazardım

Milli maç öncesi konuşan Şenol Güneş, Johan Cruyff ile benzer şeyler yaşadıklarını ve başarısızlığın insanı yalnızlığa ittiğini söylüyor.

A Milli Takım yarın Hollanda ile karşı karşıya gelerek 20 yılın ardından sahne almak için Dünya Kupası mücadelesi verecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ise Dünya Kupası için engelleri aşacak güce sahip olduklarına inanıyor ve Türkiye'nin başarılı olacağından umutlu.

Ancak Güneş, "Dünya çapında bir takım yaratmak, dünya çapında oyuncular sunmak istiyoruz. Bazı şeyleri hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bir sistem önümüzü tıkıyor." diyor.

Ayrıca Şenol Güneş, Johan Cruyff'un kitabını okuduğunu söyleyerek benzetmeler yaptı.

Şenol Güneş ne dedi?

Türkiye'nin ilk iki rakibinin en güçlü rakipler olduğunu söyleyen Şenol Güneş, milli takımın engelleri aşacak gücü olduğuna inanıyor.

"İlk müsabakalarımızı Hollanda, Norveç ve Letonya şeklinde oynayacağız. İyi başlamak istiyoruz. İlk iki rakibimiz gruptaki en güçlü rakipler. Onlara karşı alacağımız sonuçlar daha avantajlı hale getirebilir. Dünya Kupası'na katılma yolu aynı duygu ve düşüncelerde paylaşan futbolseverler olarak, o futbolseverlerin beklentilerine yanıt veren oyuncular olarak çok çalışacağız"

"Bu zorlu yolda engeller olacaktır ama engelleri aşacak gücümüz de var"

"Futbolda belki üst düzey başarılı organizasyonlara katılamadık. Şimdi olacaktır. Yarındaki başarılar, hayalimizdeki hedeflere ulaşmak için bugünü iyi geçmek istiyoruz."

"Bu hayalleri daha önce ortaya koyduk. Ortak hayal yaptık. Ortak hayali ortak çalışma ile başaracağımızı düşünüyoruz. Yarın güçlü bir rakiple oynayacağız. Sportif başarıyı elde etmek için güzel bir maç oynamak istiyoruz. Belki bir iki oyuncuyu kamptan çıkarabiliriz"

Milli takım kalesini koruyacak isim tartışması gündemde sık sık yer alıyor, Şenol Güneş ise önemli olanın maçta görev alan oyuncunun en iyisini ortaya koyması olduğunu belirtiyor.

"Mert kalecimiz. Bize katkı verdi. Uğurcan Çakır ve Altay var. Kalecilerimizden memnunuz. Önemli olan maçta görev alan oyuncunun en iyisini ortaya koymasıdır. Ona da yarın karar vereceğiz"

Milli takımda sportif başarıya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, kadrodaki oyuncuların sağlık durumları hakkında da bilgilendirme yaptı ve hedeflerini anlattı.

"Sadece yarışmacı bir yapımız var. Bunları aşabilecek gücümüz var. Yeni bir vizyon çizmek istiyoruz. Sportif başarıya ihtiyaç var. Önümüzdeki 3 maç var ve şimdi Hollanda maçını yaşamak istiyoruz. 1 hafta içinde 3 maç oynayacağız"

"Burak sağlık olarak daha iyi durumda. Bunun dışında Kenan var. O sağlıklı, bir sıkıntısı yok. Enes de zaman zaman takımında oynadı. Son maçta gol atarak geldi. Elimizdeki oyuncular içerisinde bunlar içindeki en iyisini kullanacağız. Cenk biraz geride. Bunların alternatiflerini, gelecekleri için konuşmaya gerek yok"

"Sahada ezik olmayan ama havaya da girmeyen, savaşan, vazgeçmeyen, oyun güzelliğini sergileyen bir takım olmak istiyoruz."

"Bu güzel duygularla sahaya çıkıp en iyisini yapacağız. Bunları yaptığımızda 2022 yolunun açılacağını düşünüyoruz. Bütün bunlardan 2022 hayali dendiğinde, dünya çapında bir takım olmak, dünya çapında oyuncular ortaya çıkarmak... Bunlar geldiinde, gelecek olan oyuncuların önü açıkacaktır."

"Saha içerisinde ne kadar yetenekli olursanız olun güven duygusu olmayınca bunu sahaya yansıtılamadığı dönemler oldu. Bu tersine çevrildiğinde uluslararası bir döneme geçebiliriz. Hem üretim hem yarışmayı çok iyi yaptığımızı söyleyemem. Dünya Kupası'na katılarak neler getireceğini göreceğiz."

"Dünya çapında bir takım yaratmak, dünya çapında oyuncular sunmak istiyoruz. 2002’de başarıyı üretime dönüştüremedik. Sistem önümüzü tıkıyor ama 2022’ye katıldığımızda bunun önemini göreceğiz."

"Zaman zaman konuşuyoruz. Ama bazı şeyleri hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bir sistem önümüzü tıkıyor. Dünya Kupası'nın ne olduğunu oraya gidince anlayacağız."

"Bir sonuç olamayacaktır. Genç çocuklarımıza bir iş alanı doğacaktır. Geçmişte öğretmenlik, subaylık vardı. Şimdi o kadar çok soyut meslekler var ki. Sanatçılık ve sporculuk gibi. İşin sadece katıldık, eğlendik değil. Bunun ekonomik, sosyolojik, kültür boyutu olacağını düşünüyoruz. Bu çok önemli. İnşallah yarınki müsabakayı geçer sonraki maçları geçer ve o zaman seviniriz."

Hollandalı efsane spor insanı Johan Cruyff'un ölüm yıldönümünün hatırlatılması üzerine ise Şenol Güneş futbol efsanesinin hayatıyla benzer şeyler yaşadığını söylüyor.

"Cruyff'un ktabını okudum. Kendi hayatımı yazsam benzer şeyleri yazardım. Oyuncu ilişkileri, başarının verdiği doğrular hatalar, başarısızlığın yalnızlığa itmesi...

Cruyff iyi bir oyuncu olarak çıkmıştı. Ama karakterini ve genel kültürünü futbola yansıtan birisiydi. Barcelona'ya gittiğinde yeni futbol trendlerinin ve yeni oyuncuların ortaya çıkmasına katkıda bulundu."

Editör yorumu

Türkiye, 20 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılma hesapları yapıyor. Takımın başında 20 yıl önceki gibi yine Şenol Güneş var.

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan milliler yenilenen ve gelişen jenerasyonuyla elemelerdeki grubun en dişli takımlarından.

Ancak Hollanda ve Norveç'in yeni jenerasyonu hafife alınacak türden değil.

Ay-yıldızlılar grubun en kritik maçlarına turnuvanın hemen başında çıkacak. Bu maçlardan alınacak sonuçlar belki de Dünya Kupası'na giden yolun habercisi olacak.

Milli Takım maçları ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

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