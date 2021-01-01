Cristiano Ronaldo'ya Antonio Cassano'dan bir salvo daha: Dört yıl önceki Ronaldo değil

İtalya'nın eski oyuncularından Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun Juventus için bir engel olduğunu düşünüyor.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ve en çok da Juventus'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'yu eleştiren Antonio Cassano, bir kez daha oklarını ünlü oyuncuya yöneltti.

Juventus'un yıldızının Andrea Pirlo için büyük bir sorun olduğunu söyleyen Antonio Cassano'ya göre Cristiano Ronaldo dört yıl önceki seviyesinden çok uzakta.

Antonio Cassano ne dedi?

“Juventus, son 20-30 yılda İtalya'nın en iyi futbolunu üreten antrenör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdı. Onun en büyük sorunu Cristiano Ronaldo'ydu. Maurizio Sarri ve Pirlo'nun da... "

"Juventus geçen sezon kaynadı. Çünkü Sarri onunla ve diğer bazı oyuncularla doğru kimyayı bulamadı. Ne yapıyorsun? Futbol oynamak isteyen başka bir teknik direktör alıyorsun ve bunun için kadronda yine Cristiano Ronaldo var!"

“Belli bir futbol oynama yolunu seçtiyseniz, Ronaldo bu düşünce için doğru oyuncu değil. O, topu vermen gereken biri. İstatistiklerini düşünerek gol atıyor. Ronaldo dört yıl önceki gibi değil."

"Onu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için transfer ettiler ve başarısız oldular. Bir teknik direktör olarak Pirlo bir çaylak. Dünyadaki en yüksek medya profiline sahip oyuncuyu idare edecek deneyime sahip değil."

" Örneğin Dejan Kulusevski, Ronaldo tarafından çok şartlandırılmış. Özgür değil, her zaman sahada Ronaldo'yu arıyor. Güçlü bir zihniyete sahip olmayan gençlere sahipseniz sorunlar ortaya çıkar."

Ronaldo'nun Juventus kariyeri

Ronaldo, üç yıl önce Real Madrid'den ayrıldı ve La Liga'dan Serie A'ya geçti.

36 yaşındaki oyuncu, Juventus için 123 maçta 95 gol attı. Bu gollerin 30 tanesi bu sezon geldi. Yıldız isim ayrıca, arka arkaya Serie A Yılın Oyuncusu ödüllerini kazandı.

Juventus ise Scudetto'yu iki kez kazandı. Elde edilen başarıda Ronaldo'nun rolü büyük. Ancak bu sezonun bitmesine 11hafta kala Inter'in 10 puan gerisinde yer alıyor. Bu da büyük ihtimalle Juvenus hanedanlığının sonu anlamına geliyor.

Ronaldo bu yaz Torino'dan ayrılabilir mi?

Juventus'un bu ayın başlarında, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Porto'ya elenmesi, Ronaldo'nun Allianz Stadyumu'ndaki geleceği hakkında yeni spekülasyonları ateşledi.

Portekizli oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor ama Juventus'un bonservis bedeli alarak oyuncuyu elinden çıkarması ihtimaller dahilinde. Hatta İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Portekizli oyuncu için düşünülen bonservis bedelini 29 milyon euro olarak duyurdu. Adaylar arasında ise Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid ve Paris Saint-Germain yer alıyor.

Ronaldo'nun eski teknik direktörü Zinedine Zidane, çıkan haberler hakkında "Evet, olabilir. Cristiano'yu biliyoruz, Real Madrid için ne yaptığını biliyoruz. Geleceğinin ne olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.