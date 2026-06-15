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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Senegal, Fransa maçı öncesinde güçlü bir silahını geri kazanıyor

Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Dünya Kupası
I. Gueye
Fransa
Senegal
ABD

Senegal artık tam kadroyla maça çıkabilir

Teknik direktör Pape Thiaw liderliğindeki Senegallı milli takım teknik kadrosu, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları maçın arifesinde sevindirici bir haber aldı.

"Foot Mercato" sitesine göre, Senegal milli takımının tüm oyuncuları antrenmanlara geri dönebildi.

 En önemli haberlerden biri, teknik ekip ve taraftarlar için büyük bir rahatlama kaynağı olan Idrissa Gaye'nin dönüşüydü.

 Hafif bir sakatlık geçirdikten sonra önceki antrenmanı erken terk eden Everton'ın orta saha oyuncusu, sağlık ekibi tarafından önlem olarak dinlendirilmişti.

Pazartesi günü, Senegal milli takımının ikinci kaptanı tam takım antrenmanlarına yeniden katıldı ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın antrenmanın tamamına katıldı. Bu katılım, fiziksel durumuyla ilgili endişeleri ortadan kaldırdı ve Fransa maçı öncesinde Babi Thiaw için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

Senegal artık bu karşılaşmaya tam kadroyla çıkarak olumlu bir sonuç almayı umut edebilir.

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