Senegal Başkanı Macky Sall, cumartesi günü Montpellier'e karşı Ligue 1 maçını boykot etmesinin ardından tepki alan Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Idrissa Gueye'yi savundu.

Fransız ekibi, 17 Mayıs Salı günü kutlanan Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü farkındalığını artırmak için hafta sonuna özel olarak üretilen formalar giydi.

Parislilerin yanı sıra diğer Ligue 1 takımları, isim ve numara baskılarında gökkuşağı renginde kullanılan formalarla maçlara çıktı.

Ancak Gueye, Olivier Dall'Oglio'nun La Paillade'sine karşı oynadığı maça çıkmamayı seçti, çünkü bu onun İslami inancına aykırıydı ve bundan dolayı birçok eleştiri aldı.

Bununla birlikte, ülkesi Senegal’in başkanı 2021 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan ekibin bir parçası olan futbolcuya yönelik eleştiri yağmurunun ardından sosyal medyadan güçlü bir destek gönderdi.

Ne söylendi?

Senegal Başkanı Sall, "Idrissa Gana Gueye'yi destekliyorum. Dini inançlarına saygı duyulmalı" dedi.

Ganalı yıldızın yokluğunda, Mauricio Pochettino'nun ekibi Stade de la Mosson'da Montpellier'i 4-0 mağlup etti.

LGBT+ Spor Federasyonu Başkanı Eric Arassus, ilgili makamları 32 yaşındaki oyuncuya yaptırım uygulamaya çağırdı.

Daily Star'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "O mükemmel bir oyuncu, biliyoruz ama sporda din sorgulanmamalı. Homofobinin sporda bir inkar olduğunu söyleyebiliriz.

“Onun dışındaki tüm oyuncular bu projeye katıldı, ona karşı bir yaptırım uygulanmalı.

"Sahte gastro gibi çeşitli bahaneler uyduran bir oyuncu gördüğümüzde, kulübün ve ligin izin verdiği şeyin homofobi olduğunu anlıyoruz. Bugün homofobik olmak yasalarca cezalandırılıyor.”

Sporda homofobiye karşı çıkan bir başka Fransız derneği olan Rouge Direct, Afrikalı futbolcunun, kararının nedenlerini açıklaması gerektiğini tweetledi.

"Homofobi bir fikir değil, bir suçtur, LFP (Ligue de Football Professionnel) ve PSG, Gana Gueye'dan kendisini çok hızlı bir şekilde açıklamasını istemelidir. Gerekirse cezalandırın” diye sosyal medyadan yazdılar.

Gueye, PSG'nin 2021-22 sezonunda Ligue 1’i kazanmasında önemli bir rol oynadı. 25 maça çıkan Ganalı futbolcu; Montpellier, Clermont ve Brest'e karşı gol attı.

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