Schweinsteiger'den ilginç Guardiola ve Mourinho teorisi

Alman futbolunun efsane ismi iki eski teknik direktörüne ilişkin sürpriz bir iddiada bulundu.

Bayern Münih'te efsane olan ve sonrasında Manchester United'ın yolunu tutan Alman eski futbolcu Bastian Schweinsteiger, İngiliz ekibinde Jose Mourinho fazla forma şansı bulamamasını ilginç bir teoriyle açıkladı.

Schweinsteiger, bir dönem Pep Guardiola için oynamış olmasının Mourinho'yu olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi.

Schweinsteiger ne söyledi?

BBC Radio 5'e yaptığı açıklamada Mourinho'nun çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Portekizli çalıştırıya büyük saygı duyduğunu belirten Schweinsteiger, buna rağmen deneyimli teknik adamı dürüst olmamakla suçladı:

"Maalesef Mourinho yönetiminde çok fazla oynama imkanı bulamadım ama yine de ona büyük bir saygı duyuyorum. Birçok kupa kazanmış harika bir teknik direktör. Benim için garip ve zor bir durumdu. Neden oynamadığımı hiçbir zaman açıklamadı.

"Sebeplerden biri belki de Guardiola'nın takımında oynamış olmamdı. Bence o Guardiola'yı pek sevmiyor ama yine de Mourinho'nun teknik direktörlüğünü beğenmiştim.

"Elbette farklı bir oyun stili var. Sanırım Zlatan Ibrahimovic de bu yüzden Manchester United'dan ayrılmayı seçti. Çok fazla topa sahip olarak oynamıyorduk. Sahada daha çok direkt bir oyun vardı ama takımlarıyla başarılı oldu. Garip bir durumdu."

MLS'te bitirdi

Mart 2017'de MLS takımlarından Chicago Fire'a transfer olan Schweinsteiger, Louis van Gaal yönetiminde transfer olduğu Manchester United'da sadece 35 maça çıkmıştı. Schweinsteiger'in takımdan ücretsiz bir şekilde ayrılmasını onaylayan Mourinho, efsane futbolcuyu ana rotasyonunun bir parçası olarak görmemişti.

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