Savunma yapmayan Benjamin Mendy hapis yatmaya devam edecek

Fransız sol bek, beş ayrı suçtan yargılanıyor.

Benjamin Mendy'nin bir anda ortadan kaybolması herkesin merak ettiği bir konu olmuştu ve gerçekler daha sonra ortaya çıktı.

Fransız sol bek, dört tecavüz ve bir de cinsel saldırı eylemleri ile suçlanıyor ve yargılanmasına devam ediyor.

10 Eylül'de gerçekleşen duruşma sonrası Mendy'nin yıl sonuna kadar hapiste kalmasına karar verildi. Manchester City'nin oyuncusu, mahkemede yalnızca kimlik doğrulaması yaptı.

Duruşmada Mendy'ye bu suçlarla ilgili herhangi bir sorunun yöneltilmediği ve kendisinin de herhangi bir savunma yapmadığı bildiriliyor.

Kefaletle serbest kalabilir mi?

Mendy'nin para karşılığında özgürlüğüne kavuşma ihtimali de yok. Çünkü mahkeme, kefaret ile serbest kalma teklifinii reddetti.

Bu yılı hapishanede geçirecek olan Mendy için 2-3 haftalık yeni yargılama süreci 2022'nin ocak ayında başlayacak.

Sinir krizi geçirmişti

Fransız sol bekin hapishanenin ünlülerin tutulduğu VIP bölümünde kalacağını zannetmesine rağmen durumun böyle olmadığını anladığında sinir krizi geçirdiği öne sürülmüştü.

The Sun'a konuşan hapisane gardiyanlarından biri Mendy'nin hem kendi hem de personel güvenliği için VIP kısımda kalacağını sandığını söyledi ve şu yorumu yaptı:

"Gerçekle yüzleşmek onun için çok acı bir farkındalık anıydı. Mutlu değildi ve kendisini kontrol edemedi."

Manchester City, soruşturma nedeniyle Mendy'nin sözleşmesinin askıya alındığını ve süreç tamamlanana dek bu konu hakkında ikinci bir açıklama yapılmayacağını açıklamıştı.

Daha fazlası için:

YORUM | Sivasspor maçından bu yana Fenerbahçe’de neler değişti?

En çok kupa kazanan oyuncu artık serbest

Şenol Güneş'in yerine A Millî Takım'ın başına kim gelebilir?