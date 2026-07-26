Sancho'ya bir Arap kulübünden sürpriz teklif

Manchester United'dan bu ayın 1 Temmuz'unda ayrılmasının ardından, İngiliz Jadon Sancho serbest oyuncu konumuna geldi ve bedelsiz olarak yeni bir kulübe transfer olma hakkına sahip oldu.

Sancho, 2021 yılında Borussia Dortmund'dan geldiği Manchester United'da bir türlü kendini kanıtlayamadı; Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'ya 3 kez kiralık olarak gitmesine rağmen beklenen verimi sunamadı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi ise Katar ekibi Al Rayyan'ın, İngiliz yıldızı bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için bir teklif sunduğunu aktardı.

Site, 26 yaşındaki Sancho'nun yeni sezondaki geleceğine karar vermeden önce şu anda önündeki mevcut seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Katar Ligi'ni sekiz kez kazanan Al Rayyan, Sancho'nun durumunu değerlendirerek transferi bedelsiz olarak tamamlamayı umuyor.

Borussia Dortmund'un eski kanat oyuncusunun ismi Alman kulübüne geri dönmekle anılırken, Körfez'den gelen bu teklif İngiliz oyuncu açısından işlerin seyrini değiştirebilir.