Samuel Umtiti, Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddetti

Sport'un haberine göre; Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti, Fenerbahçe'nin ilgisine olumsuz yanıt verdi.

Ferran Torres için Manchester City ile 55 milyon euro karşılığında el sıkışan Barcelona, ekonomik limitlere takıldığı için henüz yeni transferine lisans çıkaramadı.

Barcelona, Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'yu ara transferde elden çıkarıp Torres transferi için gereken finansal rahatlamayı sağlamayı hedefliyor.

Umtiti yine sorun çıkardı

Phillippe Coutinho kendine yeni bir kulüp bulmak için yönetimle işbirliği halinde, ancak Umtiti konusunda işler Barcelona'nın umduğu gibi gitmiyor. Barça, Umtiti'yi yazın da elder çıkarmaya çalışmış, ama oyuncuyu ikna edememişti.

Fenerbahçe, Umtiti'nin durumuyla ilgili Barcelona'yla temasa geçen son kulüp oldu. Sarı lacivertliler 28 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor, fakat Umtiti, Camp Nou'da kalmakta ısrarcı.

Barcelona, Umtiti için Fenerbahçe'den kiralama bedeli talep etmemiş ve oyuncunun yüklü maaşının bir bölümünü ödemeyi kabul etmişti. Umtiti, Türkiye'ye gelmeyi kabul etseydi, Barcelona maaş yükünün bir kısmından kurtulacak, Fenerbahçe de Attila Szalai'nin olası ayrılığına karşı alternatifi bulmuş olacaktı.

Neden reddetti?

Umtiti yönetime sadece büyük liglerde mücadele eden veya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlardan gelecek teklifleri değerlendireceğini iletti. Fakat şu ana kadar bu profile uyan herhangi bir kulüpten Umtiti için teklif gelmedi.

Fransız savunmacı sezon öncesinde yönetimle yaptığı görüşmede yeniden kadroya girebilmek için son bir şans istemiş, aksi halde Ocak ayında ayrılmayı taahhüt etmişti.

Ne Ronald Koeman döneminde, ne de Xavi Hernandez geldikten sonra rotasyonun bir parçası olmayı başaramayan Umtiti'nin sözünde durmaması halinde kulübün nasıl bir adım atacağı merak konusu.

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