Samsunspor, Fenerbahçe maçı öncesinde bonservisine 84 milyon euro ödenen Douglas Costa transferinde son aşamaya geldi

Süper Lig’de tutunmak isteyen Karadeniz temsilcisi dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Uzun bir aranın ardından yeniden yükseldiği Süper Lig’de tutunmak isteyen Samsunspor’un bir dönem Avrupa futbolunun en etkili kanat oyuncularından biri olan Douglas Costa’yı transfer etmeye çok yakın olduğu öne sürüldü. Ajansspor’dan Koray Geçgel’in haberine göre kırmızı-beyazlı takım son olarak MLS’te forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla mali konularda anlaştı.

Costa’nın transferinin imzaya kaldığı ifade edilirken, oyuncunun kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atarak Samsun’a gitmesi bekleniyor.

Bonservisine servet ödendi

Avrupa’ya Mircea Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile adım atan 33 yaşındaki oyuncu burada dikkat çekici bir performans sergilemesinin ardından 2015 yazında Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Dar alanlardaki yüksek çalım yeteneği ve hızıyla ön plana çıkan Brezilyalı yıldız 30 milyon euroya transfer olduğu Bayern’in ardından 46 milyon euro karşılığında Juventus’un yolunu tutmuştu. 2022’den bu yana Los Angeles Galaxy forması giyen Costa, geride bıraktığımız MLS sezonunda takımı adına 19 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara üç gol ve yedi asist sığdırdı.