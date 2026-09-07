Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kulüp tarihinin en iyi başlangıcını yaparak İspanya Ligi'ndeki muhteşem çıkışını sürdürdü ve hem Pep Guardiola'nın hem de Luis Enrique'nin kaydettiği rakamları geride bıraktı.

Katalan ekibi, sezona dört maçlık galibiyet serisiyle başladı; bu maçlarda net bir santrforu bulunmamasına rağmen 17 gol atarken yalnızca 2 gol yedi. Böylece 1929-1930, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarındaki başlangıçlarını geride bırakmış oldu. Bu sezonlardan ikisinde Barcelona, Guardiola ve Luis Enrique yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı; bu da mevcut takım için aynı kulaklara ulaşma ihtimaline dair bir müjde niteliği taşıyor.

Barcelona, ilk dört haftada üç maçı beşer golle kazandı. Elche ve Valencia'yı 5-0 mağlup ederken, "Spotify Camp Nou" sahasında Rayo Vallecano'yu 5-2 yendi; sonuç açısından en yakın maçı olan karşılaşmada ise Athletic Bilbao'yu 2-0 geçti.

Savunma anlamında da takım güçlü bir görüntü sergiledi; sadece 2 gol yedi ve bu gollerin ikisini de Rayo Vallecano oyuncusu Sergio Camello kaydetti.

Katalan Sport gazetesine göre Barcelona, 17 gol atıp yalnızca 2 gol yedikten sonra ilk dört haftayı +15 averajla tamamladı; bu da kulübün İspanya Ligi tarihindeki en iyi başlangıcı oldu.

Böylece Flick, 1929-1930 sezonunda James Bellamy'nin, 2009-2010 sezonunda Pep Guardiola'nın ve 2014-2015 sezonunda Luis Enrique'nin kaydettiği rakamları geride bıraktı; önceki rekor, +11 averajla dört galibiyetti.

La Liga tarihinin ikinci en iyi başlangıcı

Barcelona ayrıca İspanya Ligi tarihinin ikinci en iyi başlangıcını da eşitledi; bu rekor, Real Madrid'in 1958-1959 sezonunda 19 gol atıp 4 gol yediğinde elde ettiği rakama aitti.

Real Madrid, 1987-1988 sezonunun ilk dört haftasında 21 gol atıp yalnızca 1 gol yedikten sonra müsabaka tarihinin en iyi başlangıcı rekorunu hâlâ elinde tutuyor.

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Büyük hücum verimliliğine rağmen, Barcelona'nın mevcut başlangıcı gol açısından kulüp tarihindeki en iyisi değil.

1949-1950 sezonunda takım ilk dört maçta 19 gol atarken, 1950-1951 sezonunda 21 gole ulaşmıştı; ancak iki takım da ilk dört maçında galibiyet elde edememişti.

Flick için yeni bir rekor

Alman teknik direktörün başarıları ligdeki mükemmel başlangıçla sınırlı kalmadı; Barcelona ile ilk 80 maçında en çok galibiyet elde eden teknik direktör de oldu.

Flick, aynı dönemde 62 galibiyet alan Luis Enrique'yi ve 61 galibiyetle yetinen Pep Guardiola'yı geride bırakarak 63 galibiyete ulaştı.

Barcelona, milli araya girmeden önce üstün sonuçlarını sürdürmeyi hedefliyor; Levante ve Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak, Racing'i ise ağırlayacak. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna önümüzdeki çarşamba Camp Nou sahasında Feyenoord ile oynayacağı maçla başlayacak.

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