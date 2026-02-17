Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı oyuncusu açıklandı

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon mücadele eden en hızlı futbolculara dair veriler açıklandı. Football Observatory tarafından yayımlanan ve Gradient analiz şirketinin ölçümlerine dayanan istatistiklere göre, turnuvada yoluna devam eden en hızlı oyuncu Anthony Gordon oldu.

Newcastle United forması giyen Gordon, saatte 37.92 kilometrelik hızıyla zirveye yerleşti. Takım arkadaşı Anthony Elanga ise 36.65 km/h ile ikinci sırada yer aldı. Newcastle’ın hücum hattındaki bir diğer isim Harvey Barnes da 35.48 km/h ile ilk 10’a girmeyi başardı.

Manchester City hız listesine damga vurdu

Premier Lig’den toplam 29 oyuncu ilk 100 listesinde yer alırken, Manchester City dokuz futbolcuyla İngiltere’den en fazla temsil edilen kulüp oldu.

City’nin en hızlı ismi 35.80 km/h’ye ulaşan Abdukodir Khusanov olurken, bu dereceyle Tottenham Hotspur savunmacısı Micky van de Ven’i (35.11 km/h) geride bıraktı. Van de Ven geçtiğimiz sezon Brentford maçında 37.38 km/h ile Premier Lig tarihinin en yüksek hız rekorunu kırmıştı.

City kadrosunda ayrıca Erling Haaland (34.87 km/h), Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Savinho ve Omar Marmoush gibi isimler de listede yer aldı.

Tottenham’da da teknik direktör Igor Tudor yönetiminde tempolu isimler dikkat çekiyor. Archie Gray (34.82 km/h), Lucas Bergvall ve Rodrigo Bentancur listeye giren diğer Spurs oyuncuları oldu.

Arsenal ve Liverpool cephesi

Arsenal’de yalnızca iki oyuncu ilk 100’e girebildi. Viktor Gyokeres 33.26 km/h ile listede yer alırken, Gabriel Martinelli 34.68 km/h’ye ulaştı.

Liverpool’da ise en hızlı isim 34.91 km/h ile Hugo Ekitike oldu. Ibrahima Konate ve Jeremie Frimpong da listede yer aldı.

Avrupa devlerinden öne çıkanlar

Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu Paris Saint-Germain’de Achraf Hakimi 36.40 km/h ile ilk üçte yer aldı. Takım arkadaşı Nuno Mendes de 36.12 km/h’ye ulaştı.

Real Madrid’de Kylian Mbappe 35.67 km/h, Federico Valverde ise 35.53 km/h ile öne çıktı.

Turnuvada şu ana kadar kaydedilen en yüksek 10 hız ise şu şekilde sıralandı:

1. Anthony Gordon – 37.92 km/h (Newcastle)

2. Anthony Elanga – 36.65 km/h (Newcastle)

3. Achraf Hakimi – 36.40 km/h (PSG)

4. Nuno Mendes – 36.12 km/h (PSG)

5. Carlos Forbs – 35.93 km/h (Club Brugge)

6. Emmanuel Addai – 35.87 km/h (Qarabag)

7. Abdukodir Khusanov – 35.80 km/h (Man City)

8. Kylian Mbappe – 35.67 km/h (Real Madrid)

9. Federico Valverde – 35.53 km/h (Real Madrid)

10. Harvey Barnes – 35.48 km/h (Newcastle)

Şampiyonlar Ligi’nde hız faktörü, özellikle geçiş oyunlarında belirleyici olmaya devam ederken, İngiliz kulüplerinin fiziksel tempoda öne çıktığı verilerle ortaya kondu.