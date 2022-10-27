Katalan devinin gruptan çıkamamış olması ciddi ekonomik sonuçlar doğurdu.

Barcelona iki sezon üst üste gruptan çıkamadı

Inter'in kazanmasının ardından Barça, Bayern'e yenildi

Kulüp, 20 milyon euro zararla karşı karşıya

NE OLDU? Barcelona, ​​çarşamba gecesi Inter'in Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup etmesi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu kötü haberin ardından ise Bayern, Camp Nou'da 3-0'lık bir galibiyetle yaralara tuz bastı. Barça, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa Ligi'ne düştü.

Avrupa'nın elit rekabetinde yer alamayacak olmak, Barça için ciddi sonuçlar doğuracak. Başkan Joan Laporta'nın, çeyrek finale kadar devam edeceklerini varsayarak sezonlarını bütçelendirdiği bildirildi. Ancak erken elendiler.

ZARAR NE KADAR? Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan kulüpler yaklaşık 9,6 milyon euro (8,3 milyon £) kazanırken, çeyrek finale yükselenler ise 10,6 milyon euro (9,2 milyon £) ile ödüllendiriliyor. Bu da yaklaşık 20,2 milyon euro'luk (17,5 milyon £) bir bütçeye tekabül ediyor. Bu; kulübün yaz aylarındaki büyük ve riskli harcamaları göz önüne alındığında büyük bir kayıp.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI

Getty Images

Getty

Getty Images

TEPKİLER: