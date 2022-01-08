Juventus'un eski orta sahası Sami Khedira, kulüpteki mevcut kadronun gençlerle yapılandırıldığını söylerken tecrübe eksikliğine vurgu yaptı.

İki sezondur Serie A'da kötü dönemler geçiren Juventus'ta geçen yaz Cristiano Ronaldo ile yollar ayrıldı.

Ligdeki şampiyonluk yarışı Inter ve Milan'a devredilirken teknik direktörlük koltuğuna da Massimiliano Allegri getirildi ve yeniden yapılanma sürecine girildi.

Sami Khedira ne söyledi?

Tuttosport'a konuşan Juventus'un eski orta sahası Sami Khedira kulübün politikasını eleştirdi:

"Juve'nin durumunu görünce üzülüyorum çünkü bir Juventus taraftarıyım ve hayatım boyunca destekleyeceğim.

İki, üç yıl önce kulüp futbol ve kadro fikrini değiştirmeye karar verdi ama hata yaptılar. Şimdi genç oyuncularla yeniden toparlanmaya çalışıyorlar."

"Kötü oynamıyorlar ancak çok da gol atamıyorlar. Bu sene bu büyük bir problem. Her yıl 30 gol atan Ronaldo'yu kaybettiler.

Takım tamamen yeni, çok fazla tecrübesi olmayan genç oyuncularla kurulu. Chiellini ve Bonucci dışında lider yok, bence denge eksikliği var. De Light de liderlik eden oyunculardan biri ama henüz uyum sağlayamadı."

"Orta sahada lider yok ama Locatelli ve McKennie gibi Napoli'ye karşı iyi bir maç çıkaran oyuncular var. Bu bir kalite sorunu değil, kişilik problemi ve umarım çözebilirler."

Sami Khedira, Juventus'ta ne yaptı?

Alman orta saha, Juventus'a 2015/16 sezonunda Real Madrid'den Juventus'un yolunu tuttu.

5,5 sezon İtalyan devinin formasını terleten Sami Khedira ardından Hertha Berlin'e transfer oldu ve burada kramponlarını astı.

Juventus formasıyla 156 karşılaşmaya çıkan eski futbolcu, 22 gol, 15 asist kaydetti.

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