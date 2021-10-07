Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Samet Aybaba, Mario Balotelli ile Robinho'yu karşılaştırdı.

2020-21 sezonunun öncesinde Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig' yükselmeyi başaran Adana Demirspor; Younes Belhanda, David Akintola ve Mario Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katarak transfer dönemine damga vurmuştu.

Ancak buna karşın ligin ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan mavi - lacivertliler, Aybaba ile yollarını ayırarak göreve Vincenzo Montella'yı getirmişti.

Buna ek olarak yıldız golcü Mario Balotelli ile de sorun yaşadığı ileri sürülen Samet Aybaba, bu konuya açıklık getirdi ve İtalyan oyuncunun transfer sürecine dair bilgiler verdi.

Neler söylendi?

Milliyet'e röportaj veren Aybaba, tecrübeli golcünün transfer sürecini şöyle anlattı:

"Bunu biraz tartıştık tabi aramızda. Onun alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var."

"Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım."

Robinho kıyası

Aybaba, Balotelli ile eski öğrencisi Robinho'yu kıyasladı:

"Ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Sivasspor'u çalıştırdığım dönemde Robinho yeni transfer olmuştu ve tam hazır değildi."

"İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88’de ya da 89’da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho’ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli."

"Balotelli’yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm."

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