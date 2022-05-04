Avusturya futbolunda son yıllara ambargo koyan Salzburg formasıyla bu sezon çıktığı 41 maça 21 gol sığdıran 20 yaşındaki Alman forvet Karim Adeyemi, Alman devi Dortmund'a her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Daha önce Salzburg'un futbol direktörü olarak görev yapan Ralf Rangnick faktörüne rağmen Manchester United'ı reddeden Adeyemi'nin yaz transfer döneminde Dortmund formasıyla ülkesine dönmesi bekleniyor.

Yılda 6 milyon euro kazanacak

Alman basınından Sport 1'de yer alan haberde Adeyemi'nin yılda 6 milyon euro kazanacağı beş yıllık bir sözleşme teklifini kabul ettiği ve yeni sezonda Dortmund forması giyeceği kaydedildi.

Haberde United'ın genç oyuncuya yılda 9 milyon euro'nun üzerinde bir ücret teklif ettiği ancak Adeyemi'nin, gelişimi için Dortmund'un daha iyi bir seçenek olduğuna karar vermesi nedeniyle bu tercihini bu yönde kullandığı belirtildi.

Genç oyuncunu menajeri Thomas Solomon da Sport 1'e verdiği demeçte Dortmund ile yaptıkları görüşmeyi doğrularken, görüşmelerin ileri bir seviyeye geldiğini belirtti. Öte yandan Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke Nisan ayının son günlerinde Adeyemi'yi kadroya katmak için büyük bir çaba gösterdiklerini açıklamıştı.

Ruhr Nachrichten'e konuşan Watzke, "Bu transferi serbest kalma bedelinin altında bir ücret karşılığında noktalamaya çalışıyoruz. Oyuncunun da bize transfer olmak istediğine inanıyorum" demişti.

Erling Haaland'ı yaz transfer döneminde 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeli karşılığında satmaya hazırlanan Dortmund, Norveçli golcüyü de Salzburg'dan transfer etmişti. Mino Raiola'nın ani ölümünün Haaland'ın transferine ilişkin süreci yavaşlatması beklense de Dortmund yönetiminin genç oyuncuya kararını bir an önce vermesi için baskı yaptığı biliniyor.

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