Salih Uçan'ın yeni takımı belli oluyor

Alanyaspor'un başarılı ismi Salih Uçan'ın yeni takımına imzası an meselesi...

Spor Toto Süper Lig'de ligin sonu yaklaşırken bir yandan da kulüpler transfer çalışmalarına başladı.

Transferin en gözde isilerinden biri de Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Salih Uçan.

Beşiktaş, Salih ile anlaştı mı?

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, bonservisi elinde olan Salih Uçan sezon bitiminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alıyordu.

Salih Uçan, bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 33 karşılaşmada iki gol atarken altı kez de asist yaptı.

Beşiktaş'ın diğer hedefi Abdülkadir Parmak

Transfer çalışmalarına hız veren siyah - beyazlıların hedefindeki bir diğer isim Abdülkadir Parmak. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada Teknik Direktör Abdullah Avcı ile tartışarak kadro dışı kalan Abdülkadir için siyah - beyazlılar Trabzonspor ile iletişime geçecek.

Affedilerek kadroya geri alınması da gündemde olan Abdülkadir Parmak'ın transferinin gerçekleşmesi halinde bordo - mavili kulübe bonservis ödemesi ya da kiralama ücreti verilecek.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de 26 kez görev yaptı.