Salih Uçan'dan transfer açıklaması: "Beşiktaş'la anlaştım"

Alanyaspor forması giyen Salih Uçan, Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Tivibuspor canlı yayınına bağlanan Salih Uçan, Beşiktaş ile transfer görüşmelerinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

Galatasaray’ın ve Trabzonspor’un da kendisini transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Uçan, Beşiktaş’ı tercih etmesinin ardında yatan sebeplerden bahsetti.

Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi etkisi

"Hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem de Trabzonspor'un bana ilgisi oldu. Beşiktaş ile prensipte anlaştık. Yüzde yüz bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı."

"Transfer sürecini en güzel yürüten kulüp Beşiktaş oldu. Beni en çok Beşiktaş istedi. Bunlar en önemli etkenler. Bunun yanı sıra Sergen hoca ile çalışmak, Şampiyonlar Ligi ve Beşiktaş'ın şampiyonluğu da önemli etkenler."

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig’deki yabancı kısıtlamasıyla ilgili görüşlerini de aktardı.

"Yabancı kısıtlamasına biraz olsun karşıyım. Kaliteli yabancıların gelmesi hoşuma gidiyor. Türk futbolcuların gelişimine örnek. Ancak kriter de olmalı. Zira Anadolu'da kazandıkları parayı hak etmeyen yabancılar da var."

🚨 Salih Uçan'dan açıklama:



🗣 "Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Trabzonspor'un bana ilgisi oldu. Beşiktaş ile prensipte anlaştık. Yüzde yüz bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı."



(@tivibuspor) pic.twitter.com/a279CGaCMR — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 28, 2021

Milli takım üzüntüsü

“Avrupa Şampiyonası’nda favorilerim Belçika ve Fransa. Milli takıma çağrılmayı bekliyordum. EURO 2020’de olmak istiyordum. Üzüntü çok oldu. O yüzden konuşmasam daha iyi.”

Edinilen bilgiere göre başarılı oyuncu hafta sonu sağlık kontrolünden geçecek. Beşiktaş, Pazar günü Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ligde altı asist yaptı

Geçen yaz Alanyaspor'a transfer olan Salih Uçan, 2020/21 sezonunda Süper Lig'de 35 maça çıktı, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan yetenekli oyuncu, daha sonra Fenerbahçe, Roma, Sion ve Empoli formaları giymişti.

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