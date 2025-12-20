Salah'tan geri adım: Herkesten özür diledi!

Salah’ın çıkışı, Liverpool’un formsuz bir dönem geçirdiği süreçte ve 6 Aralık’ta Leeds United ile Anfield’da oynanan, 3-3 biten maçta yedek kalmasının hemen ardından gelmişti. Mısırlı yıldız, o röportajda hem kulübe hem de teknik direktör Arne Slot’la ilişkisine dair sert ifadeler kullanmış, bu sözler de doğal olarak hem taraftarları hem de yorumcuları ikiye bölmüştü.

Jones’un anlattığına göre Salah, takımın içine dönüp konuşmayı tercih etti. Jones, Salah’ın sözlerini “Eğer birini etkilediysem ya da size herhangi bir şekilde kötü hissettirdiysem, özür dilerim” şeklinde aktardı. Liverpoollu oyuncu, Salah’ın tavrının yapıcı olduğunu, moralinin yerinde göründüğünü ve takım içindeki havanın da değişmediğini vurguladı.

Jones’a göre bu tür tepkiler, üst düzey oyuncuların rekabetçi karakterinin bir yansıması ve asıl önemli olan, takımın bu gerginliği büyütmeden yoluna devam edebilmesi.