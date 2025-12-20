Salah'tan geri adım: Herkesten özür diledi!

Liverpool’da son günlerin en çok konuşulan konusu olan Mohamed Salah’ın açıklamaları, soyunma odasında yapılan bir özürle kapanmaya yaklaştı. Reds’in orta saha oyuncusu Curtis Jones, yıldız futbolcunun “otobüsün altına atılmış gibi hissettiğini” söylediği röportajın ardından takım arkadaşlarının yanına giderek durumu netleştirdiğini ve özür dilediğini aktardı.
Salah’ın çıkışı, Liverpool’un formsuz bir dönem geçirdiği süreçte ve 6 Aralık’ta Leeds United ile Anfield’da oynanan, 3-3 biten maçta yedek kalmasının hemen ardından gelmişti. Mısırlı yıldız, o röportajda hem kulübe hem de teknik direktör Arne Slot’la ilişkisine dair sert ifadeler kullanmış, bu sözler de doğal olarak hem taraftarları hem de yorumcuları ikiye bölmüştü.
Jones’un anlattığına göre Salah, takımın içine dönüp konuşmayı tercih etti. Jones, Salah’ın sözlerini “Eğer birini etkilediysem ya da size herhangi bir şekilde kötü hissettirdiysem, özür dilerim” şeklinde aktardı. Liverpoollu oyuncu, Salah’ın tavrının yapıcı olduğunu, moralinin yerinde göründüğünü ve takım içindeki havanın da değişmediğini vurguladı.
Jones’a göre bu tür tepkiler, üst düzey oyuncuların rekabetçi karakterinin bir yansıması ve asıl önemli olan, takımın bu gerginliği büyütmeden yoluna devam edebilmesi.
Şampiyonlar Ligi kararı ve dönüş
Salah’ın gündem olan röportajından sonra Şampiyonlar Ligi’nde Inter karşısındaki maçta kadroya alınmaması dikkat çekmişti. Ardından Brighton karşısında iç sahada kazanılan maçta yedek kulübesinden gelip oyuna dahil olması, “krizin yönetildiği” yorumlarını güçlendirdi.
Bu süreçte Salah’ın maçın gidişatına katkı vermesi, sahadaki tartışmanın yerini performans konuşmalarına bırakması açısından da kritik görüldü.
Brighton karşısında Liverpool’un 2-0 kazandığı mücadelede Salah’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası gelen gol, tribünlerin yıldız futbolcuya yeniden sahip çıktığı bir ana dönüştü. Anfield’daki tezahüratlar, hem oyuncunun hem de takımın bu süreci geride bırakma niyetini yansıtan bir işaret olarak yorumlandı.
Salah’ın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı’na katılmadan önce Anfield’da taraftarı selamlaması da “veda mı” sorularını beraberinde getirse de, kulüp içinde asıl mesajın birliktelik olduğu görüldü.
Ocak dönemi yaklaşırken spekülasyonlar arttı
Salah’ın sözleri, özellikle Suudi Pro Ligi kulüplerinin ilgisine dair iddialar ve ocak transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Liverpool’daki geleceği konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bu tür dönemlerde bir yıldızın her açıklaması büyüteç altına alınırken, kulübün önceliğinin saha içi istikrarı korumak olduğu vurgulanıyor.
Jones’un açıklamalarının da, bu başlığın soyunma odasında kapandığı mesajını vermeyi amaçladığı değerlendiriliyor.
Tartışma büyürken, eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher’ın sözleri eleştirmesi ve Chris Sutton’ın kulüp içinde büyük bir etki yaratabileceğini söylemesi gündemi daha da ısıtmıştı. Tottenham maçı öncesi konuşan Arne Slot ise “Biz yolumuza devam ettik” diyerek konuyu kapatmak istedi.
Jones da benzer bir noktaya işaret ederek takımın toparlandığını, uyumun arttığını ve yeniden maç kazanmaya başladıklarını söyledi.