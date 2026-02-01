Salah iki Premier Lig efsanesini geçerek zirveye yerleşti

Mohamed Salah, Cumartesi gecesi yaptığı bir asistle Premier League tarihinde yeni bir rekor kırdı ve tek bir statta en fazla gol katkısı (gol + asist) yapan oyuncu oldu.

Mısırlı oyuncunun zorlu sezonu, bir kez daha gol atamadan devam etti; ancak takım arkadaşına hazırladığı golle Liverpool’un Newcastle’ı mağlup etmesine ve ligdeki beş maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirmesine yardımcı oldu.

Bu asist, Salah’ın Anfield’da toplamda 107 gol ve 45 asiste ulaşmasını sağladı ve toplam gol katkısı sayısını 152’ye çıkardı. Bu rakam, Old Trafford’da 151 gol katkısı üreten ve bunun 101’ini Manchester United formasıyla kaydeden Wayne Rooney’yi geride bırakması anlamına geliyor.

Thierry Henry’nin Highbury’deki başarıları bir dönem onu bu listenin zirvesine taşımıştı. Rooney gibi o da 151 gol katkısı üretmişti; bu rakam 114 gol ve 37 asistten oluşuyordu.

Salah, İngiltere’nin en üst liginde kırdığı rekorlara bir yenisini ekleyerek kendisini diğerlerinden ayırmaya devam etti. Liverpool’daki kariyerinin büyük bölümünde, özellikle de Merseyside’daki sahasında son derece acımasızdı ve şimdi, uzun süre kırılması zor görünen bir başarıya imza atmış durumda.

Mısırlı yıldız, bir yıldan kısa süre önce kazançlı bir yeni sözleşme imzalamasına rağmen, bu sezonun ardından Anfield’daki geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Formu düşüşte. Henüz çift haneli gol sayısına ulaşamadı ve kulüpteki en kötü gol sezonunu geçirme riskiyle karşı karşıya. Ayrıca yaşı da artık aleyhine işlemeye başladı.

Transfer söylentileri dinmiyor

Salah, Aralık ayında Leeds ile berabere kalınan maçın ardından yaptığı sert açıklamalarla transfer söylentilerini yatıştırmak adına pek bir şey yapmadı. Kulübün kendisini “otobüsün altına attığını” ve forveti yedek kulübesine çeken Arne Slot ile hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etti.

Geçen hafta Bournemouth deplasmanında son dakikalarda mağlup olan Liverpool, Anthony Gordon’un Newcastle’ı öne geçiren golüyle birlikte kötü gidişatın süreceğinden endişe etmiş olmalıydı. Ancak bu üstünlük sadece beş dakika sürdü ve Hugo Ekitike, Nisan ayından bu yana ilk kez geriye düşen Liverpool’un geri dönüşünü başlattı.

Arne Slot şu ifadeleri kullandı:

“Bence birçok kez geriye düştükten sonra geri döndük ve birçok kez mentalitemizi gösterdik, ancak ne yazık ki geçen hafta olduğu gibi sonunda gol yedik. Bu yüzden sadece geri dönüp kazanmak değil, nasıl kazandığımız da önemli.”