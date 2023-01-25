Louis Saha'ya göre Tottenham'ın forveti Harry Kane, Manchester United'a imza atarsa Premier Lig şampiyonu olabilir.

NE OLDU? Kane'in Tottenham ile olan kontratının bitmesine sadece 18 ay kala, geleceği hakkında birçok spekülasyon yapılıyor. İddialara göre Manchester United, yıldız santrforu isteyen takımlar arasında listenin başını çekiyor. Wout Weghorst için satın alma opsiyonu bulunmayan United'ın, yaz aylarında Kane için büyük bir teklif vermesi bekleniyor. United'ın eski yıldızı Louis Saha, Kane'in Kırmızı Şeytanlar için mükemmel bir seçim olduğuna inanıyor ve İngiliz oyuncunun Old Trafford'da kupalar kazanabileceğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Saha, Betfred'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Harry Kane, Manchester United'a giderse Premier Lig'i kazanacağını garanti edebilirim. Premier Lig'i biliyor. Tottenham ve millî takımda çok fazla gol attı. Bundan daha iyisini bulamazsınız.

"Manchester United'ın mevcut düzeni ve maçlara taktiksel yaklaşımı göz önüne alındığında, o takıma gelip sezonda 25 gol atabilecek bir forvete sahip olmak yapbozun son parçası olacak. Büyük işi yapabilecek birine ihtiyacınız var ve o büyük iş, 25-30 gol atmaktır."

DAHA BÜYÜK RESİM: Kane, kariyerinin zirve yıllarında Spurs'a sadık kaldı, ancak olağanüstü gol atma başarılarını göstermesine rağmen henüz bir kupası yok. Bu haftanın başlarında geleceği hakkında konuşan forvet, Tottenham ile henüz sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunmadığını ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklandığını itiraf etti.

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KANE'İ NE BEKLİYOR? Kane, Tottenham'ın cumartesi günü FA Cup dördüncü turunda Preston ile oynayacağı maçta sahada olmayı umacak. Bu fikstürü, 5 Şubat'ta Premier Lig'de Manchester City karşılaşması izleyecek.