Saha dışında ‘utangaç’, sahada ise bir ‘canavar’

Bayern Münih’in genç yıldızı yeşil sahanın içinde ve dışında iki farklı karakter sergiliyor.

Red Bull Salzburg’un eski teknik direktörü Thomas Letsch’e göre; başlama düdüğüyle birlikte bir ‘canavara’ dönüşen Dayot Upamecano saha dışında ise utangaç bir kişiliğe sahip.

Son yıllarda hızlı bir çıkış yakalayan Upamecano, RB Leipzig formasıyla adını elit savunmacılar arasına yazdırdıktan sonra, Almanya’nın bir numaralı kulübü Bayern Münih’e transfer olmuştu.

Henüz transfer döneminin başında 43 milyon euro bonservisle Bayern’e geçen 22 yaşındaki oyuncunun gelişim hızı, Salzburg’da birlikte çalıştığı Letsch’i şaşırtmamış.

RB Leipzig’le adını duyurmadan önce Avusturya ekibinde bir buçuk sezon top koşturan Upamecano, soyunma odasında içine kapanık bir oyuncu olmasına rağmen sahadaki yetenekleriyle kısa süre içinde dikkat çekmiş.

Ne söyledi?

Salzburg’un eski çalıştırıcısı Fransız stoperi şu sözlerle anlatıyor.

“Saha dışında kendi halinde, utangaç biri. Pek konuşmaz ve gözlerinize değil yere bakmayı tercih eder.”

“Sahada ise bir makineye, bir canavara dönüşüyor. Hızı, gücü ve mental dayanıklılığı daha 16 yaşındayken bile belirgindi.”

İlk çıkışını Beşiktaş'a karşı yaptı

Letsch, Upamecano’nun Salzburg’daki en iyi maçı sorulduğunda, Kasım 2015’te UEFA Gençlik Ligi’nde Beşiktaş ile oynadıkları rövanş mücadelesini işaret ediyor.

“Deplasmanda 1-0 yenilmiştik. İkinci maçta tek başına kazanmak istiyormuş gibiydi. İkili mücadelelerde rakiplerini mahvetti ve skoru 2-1’e getiren golü attı.” (maç 5-1 Salzburg üstünlüğüyle sonuçlandı)

“Ne tür bir oyuncuya dönüşeceğini ve sahip olduğu mentaliteyi açıkça gösterdiği ilk maçtı. Çok etkileyici bir performanstı.”

Nagelsmann arkasında durdu

2017’de 10 milyon euro bonservisle Leipzig’e transfer olan Upamecano, Alman ekibinde toplam 154 maça çıktı. Bu maçlarda dört gol ve üç asist üreten Fransız oyuncu, savunmadaki performansıyla takımının Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına ve ligde Bayern’le şampiyonluk yarışı vermesine katkı sağladı.

Upamecano, Bayern formasıyla ilk resmi maçına Cuma günü Bundesliga’da Borussia Monchengladbach’a karşı çıktı.

1-1 sona eren mücadeledeki performansı nedeniyle bazı eleştirilere alan Upamecano’ya teknik direktör Julian Nagelsmann’dan destek geldi.

“Performansına yönelik eleştirileri haksız buluyorum. Genç bir oyuncu ve takıma alışmak için biraz zamana ihtiyacı var.”

Daha fazlası için:

Barcelona Başkanı Laporta açıkladı: Barcelona’nın toplam borcu ne kadar?

“Haaland tarihin en iyisi olabilir”

Mbappe, PSG’nin yıldızlarına katılmadı