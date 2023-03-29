Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane'nin, teknik direktörlük görevinden alınmadan önce Julian Nagelsmann ile soyunma odasında tartıştığı iddia edildi.

Mane yeterli süre almamasından memnun değil

Nagelsmann ile tartıştı

Nagelsmann görevinden alındı

NE OLDU? Bild'in haberine göre, Julian Nagelsmann kovulmadan önce Sadio Mane, Alman teknik direktör ile Bayern Münih soyunma odasında öfkeli bir tartışma yaşadı. Liverpool'un eski yıldızı, yeterli süre alamamasından muzdaripti. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında PSG'ye karşı yalnızca 8 dakika oynamasından mutsuz olan Sadio Mane, duygularını açıkça dile getirdi. Soyunma odasında şaşkına uğrayan Bayern Münih oyuncuları, Mane'nin Nagelsmann'ın gözünü korkuttuğunu hissetti.

BÜYÜK RESİM: Sadio Mane, Almanya'daki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Bayern Münih'in onun formuyla ilgili endişelerinin arttığı söyleniyor.

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