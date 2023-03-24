Bayern Münih, Liverpool'un eski yıldızı Sadio Mane'ye güvenini kaybediyor

Bayern Münih, Liverpool'dan kulübe katılan Sadio Mane'nin formu hakkında endişe duyuyor.

Sadio Mane sakatlıklarla mücadele etti

Beş maçta yalnızca bir asisti var

Şimdi milli ara için Senegal kadrosunda

NE OLDU? Senegalli forvet, Liverpool'da yıldızını bir hayli parlattıktan sonra geçen yaz Bayern Münih'e transfer oldu. Aralık ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yüksek performans sergileyemedi. Sport1'in haberine göre, Sadio Mane sakatlık dönüşünden bu yana iyi formunu yakalayamadı ve kulüp ondan endişe duyuyor.

BÜYÜK RESİM: Mane sakatlıktan döndükten sonra beş maça çıktı ve bir asist kaydetti. Son olarak geçen hafta sonu Bayern Münih'in Bayer Leverkusen'e 2-1 kaybettiği maçın ilk yarısında oyundan alınmıştı. Mane bu yıl çıktığı 28 maçta 11 gol, 5 asist kaydetti.

DAHA FAZLASI: Habere göre, Sadio Mane sakatlığının ardından rekabetçi gücünü kaybetti ve Bayern Münih, onun daha merkezi bir role geçmesinin bu konuda etkisinin olabileceğini düşünüyor. Bir sol kanat oyuncusuyken daha üretken olan Mane, Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde sahte dokuzdu.

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