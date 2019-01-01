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Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'de! Anlaşma tamam...

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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferi için Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

>> Sadık Çiftpınar kimdir?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 26 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

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TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Sadık için Yeni Malatyaspor’a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca Yiğithan Güveli’yi bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da 6 aylık kiralık olarak gönderecek.

Galatasaray altyapısında yetişen Sadık Çiftpınar, 2015 yılında Malatya ekibine transfer olmuştu.

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"Anlaşma sağladık"

Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferini DHA'ya şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe Kulübü ile Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Ufak tefek şeyler var, onları halletmeye çalışıyoruz. Detayları daha sonra açıklayacağız"

"Çok çalışacağım"

Transferiyle ilgili  A Spor 'a konuşan Sadık Çiftpınar, "Çok mutluyuz. Ben ve ailem adına çok mutluyuz. Fenerbahçe camiasına katkılar yapmak istiyorum. Çok çalışacağım, kimsenin şüphesi olmasın. Umarım gelecek bizim için çok iyi olur. Çok heyecanlıyım" dedi.

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