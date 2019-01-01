Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar kimdir?

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Sadık Çiftpınar'ı yakından tanıyoruz.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Süper Lig'in gözde stoperi Sadık Çiftpınar ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA'ya konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sarı-lacivertli ekiple protokol anlaşmasına varıldığını doğruladı. Peki Sadık Çiftpınar kimdir?

Sadık Çiftpınar kimdir?

1993'te Adana'da dünyaya gelen Sadık Çiftpınar, futbola da kentinin takımlarından Seyhan Belediyespor'da başladı. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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2009 yılında, henüz 16 yaşındayken gözleri üzerine çeken savunma oyuncusu, Galatasaray'ın markajına takıldı ve sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncuyu altyapısına transfer etti.

2009'da girdiği Florya'da uzun yıllar geçiren Sadık, 2013'e dek sarı-kırmızılı ekibin U18 ve U21 takımlarında forma giydi. 2013'ün yazında ise genç oyuncunun durağı 3. Lig ekiplerinden Trabzon Akçaabat (Haçkaspor) oldu.

2013-14 sezonunu 3. Lig'de geçiren ve 34 maçın 30'unda forma giyen Sadık, bir sonraki sezon da ligin ilk yarısını Trabzon'da geçirdi ve akabinde devre arasında o dönem 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

2014-15 sezonunun ara transfer döneminde gittiği Yeni Malatyaspor'da o sezon 7 lig maçına çıkan oyuncu, takımıyla birlikte aynı dönem Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

2015'in Ocak ayında Yeni Malatyaspor'a transfer olan ve 2019'un Ocak ayına kadar sarı-kırmızılı ekip için mücadele eden Sadık Çiftpınar, iki sezon Spor Toto 1. Lig'de oynadıktan sonra takımıyla Süper Lig'e çıktı.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçirirken sergilediği futbolla kısa süre içinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de top koşturan Sadık, Milli takımın genç yaş kategorilerinde de toplam 21 maça çıkan oyuncu, henüz A Milli Takım forması giymedi.