Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe olağanüstü genel kurula gidiyor

Kulüp televizyonuna konuşan Başkan Saran, olağanüstü genel kurulun sezon sonrasında yapılacağını duyurdu. Mevcut sportif ve mali sürecin yarım kalmaması adına görevini sezon sonuna kadar sürdüreceğini belirten Saran, ardından kulübü genel kurul iradesine taşıyacaklarını ifade etti.

“Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca konuşmayı seven bir başkan olmadım” diyen Saran, şahsı hakkında gündeme gelen iddialara da değindi. Hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan başkan, sürecin hukuk içinde sonuçlanacağına inancının tam olduğunu söyledi.

“Kulübümüzü genel kurula götüreceğiz”

Saran açıklamasında; kulübün finansal özgürlüğe yaklaşması, lig ve Avrupa maç programı, şampiyonluk hedefi, ilk yarının namağlup tamamlanması ve tüm branşlarda başlatılan projelerin tamamlanması gibi başlıkları gerekçe göstererek, sezon sonu için genel kurul kararını netleştirdi. “Bu bir geri adım değil, Fenerbahçe’nin yolunu berraklaştırma iradesidir” ifadesini kullandı.

Devam eden hukuki sürecin kulübü yeni tartışmaların içine çekmesini istemediğini belirten Saran, “Fenerbahçe’nin önceliklerini düşünmek bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur” dedi. Hakkındaki iddialarla ilgili olarak da, raporda belirtilen maddeyi kullanmadığını ve sürecin hukuk çerçevesinde sonuçlanacağını yineledi.

Saran, sözlerini “Söylenecek her sözün, cevaplanacak her sorunun cevabı hukuktur” diyerek tamamladı.