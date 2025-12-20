Sadettin Saran'dan Fenerbahçeli taraftarlara şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından ifadeye çağrılan Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Saran, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Saran, daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için stadyuma geldi. Maçın ikinci yarısının oynandığı sırada stada giriş yapan Saran, protokol tribünündeki yerini aldı.

Destekçilerine teşekkür etti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür ederek verilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saran, “Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa, neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir destek vardı” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerine ilişkin de konuşan Saran, “Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi bir ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım” dedi.