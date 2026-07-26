Senegalli oyuncu, geçen sezonun ikinci yarısı için Gambinos Stars Africa'dan kiralanmıştı ve Almanya'daki ilk yarım yılında etkileyici bir performans sergiledi.

"Son detayların netleşmesi gerekiyor ama onun bizimle sezona başlayacağını düşünüyorum. Bara, gelecek pazartesi performans testlerine katılacak ve ardından Tegernsee'deki hazırlık kampına gelecek", dedi Freund, cumartesi günü Wehen Wiesbaden'e karşı oynanan hazırlık maçı (1-2) sırasında.

Sapoko Ndiaye, sezonun ikinci yarısında Münih ekibi adına şimdiden dört Bundesliga maçına çıkmıştı ve sürpriz şekilde Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna da çağrılmıştı. Belçika'ya karşı son 32 turundaki elenişte uzatmalarda 24 dakika oynama şansı buldu.

FC Bayern, Bara Sapoko Ndiaye'yi bonservisiyle kadroya kattıktan sonra kiralayabilir mi?

Merkez orta saha oyuncusu, Bundesliga'daki ilk maçına nisan ortasında FC St. Pauli deplasmanında 5-0 kazanılan karşılaşmada son dakikalarda oyuna girerek çıktı. VfB Stuttgart'a karşı (4-2) kısa bir süre daha forma giymesinin ardından, nisan sonunda Mainz deplasmanında 4-3 kazanılan maçta ilk kez Bayern'in ilk 11'ine çağrıldı. Sapoko Ndiaye, bir hafta sonra 1. FC Heidenheim ile 3-3 berabere kalınan maçta da maça ilk 11'de başladı ancak devre arasında oyundan alındı.





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Bayern'in merkez orta sahasında 18 yaşındaki oyuncu, değişmez ikili Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ile ilk yedek Tom Bischof'un arkasında bir başka alternatif konumunda. Yeni sol bek Nathaniel Brown da acil durumda 6 numarada görev yapabilir. Son olarak Tottenham'a kiralanan Joao Palhinha'nın ise aslında satılması planlanıyor, ancak Wiesbaden'deki hazırlık maçının ardından Portekizli oyuncu, şimdilik kendisini Säbener Straße'de görmeye devam ettiğini açıklayarak şaşırttı: "Planım, buradaki pozisyonumu korumak", dedi Palhinha, Abendzeitung'un aktardığına göre.

Her halükarda, Sapoko Ndiaye için bonservisiyle transferinin ardından FCB'nin onu kiralayıp kiralamayacağı belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Vincent Kompany'nin Senegalli milli oyuncunun hayranı olduğu bilinse de, üst düzey rekabet nedeniyle süre bulmakta zorlanabilir. Ona daha fazla önemli maç deneyimi kazandırmak için kiralık gönderilmesi bir seçenek olabilir.