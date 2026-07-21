Sadece bir sezonun ardından... Garnacho, Premier Lig'de yeni bir sürprizin eşiğinde

Aston Villa, mevcut yaz transfer döneminde Arjantinli milli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho'yu Chelsea'den kadrosuna katmak için ileri düzey görüşmelere başladı.

Ayrıntılar, önerilen anlaşmanın oyuncunun bir sezonluk kiralık olarak transfer edilmesini ve şartlı zorunlu satın alma maddesi içermesini öngördüğünü işaret ediyor. Ancak anlaşmanın maddeleri hâlâ değişikliğe açık ve henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Bu bilgiler "The Athletic" gazetesine dayanıyor.

Bu hamle, 22 yaşındaki oyuncunun yeteneklerinin en büyük hayranlarından biri olan teknik direktör Unai Emery'nin doğrudan talebiyle geldi. Emery, oyuncuyu geçtiğimiz yaz, Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olmadan önce kadrosuna katmaya çalışmış, bu kez de anlaşmayı sonuçlandırmak için güçlü bir şekilde yeniden baskı yapmıştı.

İtalyan ekibi Roma, Garnacho'yu kadrosuna katmaya ilgi göstermiş olsa da Aston Villa yönetimi, Emery projesi aracılığıyla oyuncuyu "Villa Park" sahasına transfer olmaya ikna etme konusunda kendine güveniyor. Bu görüşmeler, Morgan Rogers'ın 117 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye beklenen transferinden tamamen ayrı bir hat üzerinden ilerliyor.

Aston Villa, bu ay Freiburg'dan Johan Manzambi'yi transfer ederek Rogers'ın doğrudan yerine geçecek bir rekor anlaşmayı tamamlamıştı. Ardından odak, kanat mevkilerini güçlendirmeye yöneldi; sunulan seçenekler arasında Paris Saint-Germain'den Ibrahim Mbaye ve West Ham'dan Crysencio Summerville da yer aldı, sonrasında ise terazi Garnacho'dan yana ağır bastı.

Arjantinli kanat oyuncusu, yeni durağını netleştirmek amacıyla takımın hazırlık kampının başından uzak kalmak için Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso'dan izin aldı. Garnacho, geçtiğimiz yaz Manchester United'dan 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Chelsea'ye katılmış, ancak (2025-2026) sezonunda takımın on birinde kendine yer bulmakta zorlanmıştı; çeşitli kulvarlarda yalnızca 22 maçta forma giymiş (bunların 14'ü Premier Lig'de) ve sekiz gol kaydetmişti.

Atletico Madrid akademisinden yetişen oyuncunun, Manchester United ile 144 maçta 26 gol kaydettiğini, ardından teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde süresinin azaldığını ve bazı hatalar yaptığını itiraf ettiği acı bir sonla Old Trafford'dan ayrıldığını hatırlatalım. Uluslararası düzeyde ise Garnacho'nun A Milli Arjantin takımıyla sekiz maçı bulunuyor ve 55 oyuncudan oluşan Dünya Kupası ön kadrosunda yer almış, ancak nihai kadroya girememişti.

Diğer yandan Rogers, Chelsea ile bir yıl uzatma opsiyonu bulunan altı yıllık bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor; 117 milyon sterlinlik anlaşma bedeli, Chelsea tarihinde bir rekor niteliğinde olup, 2023 yılında Enzo Fernandez'in Benfica'dan 106 milyon sterlin karşılığında transferiyle oluşan önceki rakamı geride bırakıyor.