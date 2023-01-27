Pep Guardiola, akıl hocası olmasına rağmen Mikel Arteta'nın Arsenal'deki başarısında herhangi bir rolü olduğunu şiddetle reddediyor.

NE OLDU? Arsenal Menajeri, kramponlarını astıktan sonra Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak becerilerini geliştirdi. 2019'da teknik direktör olmak için Arsenal'e gitti ve 2022-23'te Arsenal'i sağlam adımlarla zirveye taşıdı. Usta ve çırak, cuma günü Etihad'daki FA Cup karşılaşmasında rekabetlerini yenilemeden önce Guardiola, Arteta'nın Arsenal'deki başarısı için her türlü övgüyü reddetti.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, konuyla ilgili şunları söyledi: "Arsenal'de gördüklerim Mikel ve ekibine ait. Evet, 'Ona öğrettiklerim sayesinde başarılılar' demek isterdim. Ancak bu saçmalık. 52 yaşındayım. Arsenal'in antrenman sahasında yalnızca bir kez, 2011'de Manchester United'a karşı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için antrenman yapmamıza izin verdiklerinde bulundum.

"Tüm metodoloji, süreç, karakter, zihniyet ve daha bin milyon şey onlara ait."

DAHA BÜYÜK RESİM: Pek çok kişi Arteta'yı, kendi başına kuzey Londra'ya doğru yola çıkmadan önce, Manchester City'de Guardiola'nın halefi olarak görüyordu. Eski Barcelona hocası, Arteta'nın City'de menajerlik yaptığı takdirde de harika bir iş çıkaracağından hiç şüphesi olmadığı konusunda ısrar etti ve şöyle devam etti: "Daha önce ayrılsaydım, burada olacağından ve en iyisi olacağından oldukça eminim. Ama sözleşmeyi uzattım. Bu yüzden olamazdı."

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Hem Arsenal hem de Manchester City, cuma günü sadece FA Cup'ta tur atlamak için değil, aynı zamanda 15 Şubat'ta destansı bir Premier Lig maçında tekrar karşılaşmadan önce psikolojik avantaj sağlamak için her şeyini verecek.