Saçı dökülen taraftar kulübü dava etmeye hazırlanıyor

Manchester United'a gönül veren bir futbolsever, dökülen saçlarının faturasını kulübe çıkardı.

Futbol, heyecanı ve keyfi olduğu kadar kadar stresi de tavana çıkarabilen bir oyun. Tribündeki taraftarlar da bunu en iyi bilenlerden.

Maçı en az sahadaki oyuncular ve saha kenarındaki teknik direktörler kadar yaşayan futbolseverler için takımlarının başarısı o kadar önemli ki, bazen başarısızlık endişesiyle oluşan stres sağlık sorunlarını bile tetikleyebiliyor.

Andrew Tryan isimli Manchester United taraftarı aslında birçok erkeğin yaşadığı bir sorundan muzdarip. Ancak Tryan dökülen saçlarının nedeni olarak Manchester United yüzünden yaşadığı stresi gösteriyor.

Twitter'da büyük ilgi topladı

Kaybettiği saçlar nedeniyle kulübü dava etmeye hazırlanan Tryan’ın hikayesi sosyal medyada viral oldu. Sadık taraftarın 10 yıl önceki ve bugünkü fotoğrafının yan yana görülebildiği tweet binlerce beğeni aldı.

Manchester United’ın bünyesinde yarattığı stres ve öfke nedeniyle saçlarının döküldüğünü iddia eden Tryan, kulübün yaşadığı kaybın bedelini ödemesini istiyor.

Genç futbolseverin hikayesi sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girmiş olsa da, henüz Manchester United kulübüne davayla ilgili resmi bir belge ulaşmadığı belirtildi.

Este fan del Manchester United llamado Andrew Tryan presentará una demanda al club por haber perdido su cabello por haberlos apoyado en los últimos 10 años, afirma que el Manchester United es el causante para que su pelo se le caiga del estrés. pic.twitter.com/1EubfDO5rm — Futbol de Inglaterra  (@Mercado_Ingles) October 28, 2021

10 yıldır şampiyonluğa hasret

Premier Lig’de sezona büyük beklentilerle giren Kırmızı Şeytanlar, dört galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyetle yedinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, sezon başında yapılan Cristiano Ronaldo eklemesine rağmen kadronun şampiyonluk ışığı vermemesi taraftarları endişelendiriyor.

Premier Lig’de 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United, son olarak 2010/11 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.

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