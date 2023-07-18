Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski yıldızı, ev sahibinin kiraya yüzde 100 zam yaptığını söyleyerek Türkiye'deki enflasyona dikkat çekti.

Eyüpspor'un yıldızı Ryan Babel, Türkiye'de gün geçtikçe artan hayat pahalılığından dem vurdu. Hollandalı kanat oyuncusu, ev sahibinin kiraya yüzde 100 zam yaptığını açıkladı.

Babel ayrıca Türkiye'ye geldiğinde 1 doların 2,6 Türk Lirası olduğunu hatırlattı.

Ryan Babel neler söyledi?

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Babel, şunları söyledi:

"Ev sahibimden yüzde 100'lük kira artış zammı aldım. Kur düşüşte olduğu için Türkiye'deki ev sahiplerinin kiraları çılgınca yükseltmekten başka neredeyse hiçbir seçeneği yok.

"2013'te Türkiye'ye ilk geldiğimde 1 dolar yaklaşık 2,6 Türk lirasıydı. Bugün ise 1 dolar 26 Türk lirasından fazla. Türk lirası bu gidişle 10 yıl içinde nerede olacak?

"Türk parasının değerinde dev bir düşüş var. Maaşınızı Türk lirası olarak alırsanız ve maaşınızı emeklilik için biriktirmeye çalışırsanız, paranız yavaş yavaş sıfıra inmeden hayat birikiminizi bu şekilde nasıl koruyabilirsiniz?

"Maaşını Türk lirası olarak kazanan ortalama bir insanın, birikimlerini nasıl koruyabileceği hakkındaki çözümleri söylemenizi bekliyorum."

Ryan Babel'i ne bekliyor?

Yıldız futbolcunun Eyüpspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İstanbul ekibiyle antrenmanlara başlayan Hollandalı kanat oyuncusu, önümüzdeki sezon takımın Süper Lig'e yükselmesi için çabalayacak.

Eyüpspor'un teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan bulunuyor.