Rus ekibi Dimitrios Pelkas için Fenerbahçe'ye yeni bir teklif yaptı

Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan, Dimitrios Pelkas için yaptığı 7 milyon euro değerindeki teklifi artırdı.

Gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip olmuştu. Rus ekibi sarı - lacivertlilerin satmak istemediği yıldız oyuncu için teklifini yükseltti.

"Sezon sonu görüşelim"

Sabah gazetesinde yer alan haber göre, daha önce 7 milyon euro teklif eden Rubin Kazan, Pelkas için 10 milyon euro'ya kadar çıktı. Yunan yıldız için en az 15 milyon euro isteyen Fenerbahçe ise, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ı sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti.

Sezon sonunda Pelkas ile ilgili önemli gelişmeler yaşanması beklenirken, Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncunun konsantrasyonun bozulmasını istemiyor.

Pelkas bu sezon ne yaptı?

Sezon başında transfer edilen Dimitrios Pelkas, gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi haline geldi.

27 yaşındaki oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

Pelkas, Türkiye Kupası'nda ise görev aldığı iki maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

Pelkas'ın kariyerinden satırbaşları

Futbola PAOK'ta başlayan Pelkas, 2013/2014 sezonunu Apollon Pontou'da kiralık olarak geçirdi.

2014'te Portekiz ekibi Vitoria Setubal'e kiralanan Pelkas, 2015'ten sonra düzenli olarak PAOK forması giymeye başladı.

Fenerbahçe sezon başında 1.6 milyon euro ödeyerek Pelkas'ı kadrosuna kattı.