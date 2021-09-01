Alman efsane Rummenige, Haaland’ı ilerleyen süreçte Bundesliga’da izlememizin zor olduğunu dile getirdi.

Erling Haaland, RB Salzburg’taki çıkışından sonra Borussia Dortmund’da çıtayı iyice yükseltti ve yeni neslin en dikkat çeken santrforu haline geldi.

Avrupa’nın devleriyle adı anılan Norveçli yıldızın Bayern Münih’e de gidebileceği iddia edilmişti. Ancak Bayern Münih’in eski yöneticisi ve Alman futbol efsanesi Karl-Heinz Rummenige’ye göre bu pek de mümkün görünmüyor.

Dortmund’un parlattığı yıldızları kadrosuna katmasıyla ün salan Bavyera temsilcisi, Haaland’da bunu gerçekleştiremeyebilir.

Neler söylendi?

Sport Bild’e konuşan Rummenige, gelecek sezon Bayern Münih’in Haaland’ı transfer edip etmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Erling ligin sembollerinden biri haline geldi.”

“Ancak gelecek sezonda onu Bundesliga’da tutmak çok zor olacaktır.”

Bayern’in yanı sıra; Paris Saint-Germain, Manchester City ve Manchester United’ın da yıldız golcüyle ilgilendiği ileri sürülüyor. Ancak Dortmund teknik direktörü Rose, yıldız oyuncunun uzun vadede de takımda kalacağı konusunda iyimser düşünüyor:

“Günün sonunda Haaland geleceğine kendisi karar verecek. Her ne olursa olsun şu anda bizim oyuncumuz ve büyük işler başarırsak muhtemelen bu sadece bir sezonluk bir birliktelik de olmayacak.”

Haaland’ın istatistikleri

Dortmund formasını 64 kez terleten Haaland, bugüne dek 64 maçta 63 gol atarak akıl almaz bir istatistik yakaladı.

Son olarak Hoffenheim ağlarını havalandıran oyuncu, 3-2’lik galibiyetin son dakikada kazanılmasında da başrol oynamıştı.

Ayrıca Dortmund’un Alman Kupası zaferinde de büyük pay sahibi olan oyuncu, takım arkadaşlarına 18 kez de asist yaptı.

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