Ruben Amorim'den Vincenzo Montella'ya büyük şok: A Milli Takım'ın yıldızının biletini kesti!

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Andre Onana'ya alternatif bir kaleci arayışında olduğu öne sürüldü.

Manchester United’da, milli kaleci Altay Bayındır’ın takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi. İngiliz medyasının önde gelen kaynaklarından Sky Sports’un haberine göre, Altay Bayındır’ın sezon ortasında ya da gelecek yaz başka bir takıma transfer olabileceği ifade edildi.

2023/24 sezonunda Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan 26 yaşındaki Altay Bayındır, şu ana kadar İngiliz ekibinde üç maçta forma şansı buldu. Ancak bu maçlarda kalesinde dört gol gördü ve düzenli olarak ilk 11’de yer bulamadı.

Manchester United yeni bir kaleci arıyor

Kulübün teknik direktörü Erik ten Hag döneminde transfer edilen Altay’ın, takımda kalması halinde Andre Onana’nın yedeği olmaya devam edeceği belirtilirken, Manchester United’ın alternatif bir yedek kaleci arayışında olduğu da vurgulandı.

Manchester United’ın Altay’dan genel olarak memnun olduğu kaydedilse de, milli kalecinin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitme olasılığı oldukça yüksek görünüyor. Kulübün bu konuda nasıl bir strateji izleyeceği ise merakla bekleniyor.

Manchester United'da sürekli yedek olmasına rağmen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincnezo Montella tarafındna milli takım kadrosunda her zaman yer bulan Altay Bayındır, EURO 2024'teki Portekiz karşılaşmasında kaleyi korumuş ancak beklentileri karşıyalamamıştı.

Fenerbahçe'ye Ersun Yanal döneminde transfer olan genç kaleci, sarı-lacivertli takım kaptanlığa kadar yükselmiş ancak Kırmızı Şeytanlar'a transferiyle birlikte eldivenlerini Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e teslim etmişti.