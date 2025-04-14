Ruben Amorim'den ilk maçında dört gol yiyen Altay Bayındır'a büyük müjde

Manchester United, kaleci Andre Onana dahil birçok isme veda etmeye hazırlanıyor

Manchester United’ın Premier Lig’de yaşadığı istikrarsız performans, yeni menajer Ruben Amorim’i radikal kararlara zorluyor. Kırmızı Şeytanlar, Newcastle United karşısında alınan son mağlubiyetin ardından 14. sıraya kadar gerilerken, sezonun bitimine sayılı haftalar kala ilk 10’a girme mücadelesi veriyor.

Sezon başında Inter’den büyük beklentilerle transfer edilen kaleci Andre Onana, hayal kırıklığı yaratan performansıyla artık gözden çıkarılmış durumda. Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynanan çeyrek final ilk maçında yaptığı iki büyük hata, Portekizli teknik direktörün sabrını taşırdı.

Amorim’den temizlik operasyonu

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Amorim, yaz transfer döneminde geniş çaplı bir kadro temizliğine gitmeyi planlıyor. Bu plan doğrultusunda Andre Onana da satış listesine konulacak. 29 yaşındaki kaleci bu sezon 43 resmi maçta görev alsa da istikrarsız görüntüsü nedeniyle Amorim’in gelecek planlamasında yer almıyor.

Onana’nın yanı sıra Christian Eriksen, Casemiro, Victor Lindelöf ve Jonny Evans gibi tecrübeli isimlerin de takımdan ayrılması bekleniyor. Kulüp, maaş bütçesini hafifletip yeni transferlere yer açmak istiyor.

Yeni kaleci arayışı başladı

Manchester United yönetimi, Onana’nın yerine yeni bir kaleci arayışına da şimdiden başladı. Ancak Kamerunlu file bekçisinin yüksek maaşı nedeniyle transferi kolay olmayabilir. Kulüp, gelen tekliflere açık olsa da, Onana’yı isteyen takımların finansal yapısı bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilir.

Onana’nın performansıyla ilgili sert eleştiriler de devam ediyor. Eski Manchester United oyuncusu Nemanja Matic, Lyon maçı öncesi Onana’yı kulüp tarihinin “en kötü kalecilerinden biri” olarak nitelendirmişti.

Man City ve Man United kaleci yarışında

Öte yandan İngiliz basınında yer alan iddialara göre Manchester United, ezeli rakibi Manchester City ile birlikte kaleci transferi için aynı ismin peşinde. Ederson’un da sezon sonunda ayrılması gündemde olan City, Onana’nın yerine düşünülen isim için United ile yarışıyor.

Yeni sezonda Arne Slot’un Liverpool’u, Guardiola’nın City’si ve Amorim’in yeniden yapılanan United’ı arasında hem sahada hem transferde kıyasıya bir mücadele yaşanacağa benziyor.