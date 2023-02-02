United efsanesi, Ronaldo'nun ayrılmasının Manchester United'ın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

NE OLDU? Manchester United, Lig Kupası yarı finalinde Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek toplamda 5-0'lık skorla finale yükseldi. Sky Sports için karşılaşmayı yorumlayan Roy Keane ise Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu. Keane, Old Trafford'daki ikinci döneminin sonlarına doğru Ronaldo'nun ateşli bir savunucusu olmuştu, ancak şimdi eski takım arkadaşının ayrılmasının Ten Hag'ın önemli bir değişiklik yapmasına yardımcı olduğunu kabul etti.

NE SÖYLENDİ? United efsanesi, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bence Ronaldo'nun ayrılması teknik direktöre ve kulübe yardımcı oldu. Açıkçası burada kalıp yedekte otursaydı bundan mutlu olmayacaktı."

DAHA BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan'da Al-Nassr ile yeni bir mücadeleye girişen Ronaldo olmadan United'ın daha iyi durumda olduğunu kabul etmesine rağmen Keane, Ten Hag için yaz transfer döneminin daha da önemli olduğunu düşünüyor. Paul Pogba, Jesse Lingard ve Edinson Cavani gibi isimlerin hepsi serbest oyuncu olarak ayrıldı ve eski United defans oyuncusu, bu durumdan memnun.

"Giden diğer beş veya altı delikanlı, genelde yedek kulübesinden geliyordu ve oyuna girdiklerinde hiçbir şey getirmiyorlardı. Yazın gelecek yedek oyuncular kenardan gelirken hazır durumda olmalı.

"Kulüpte kesinlikle yeni bir enerji var, yeni teknik direktör sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra iyi bir ivme yakaladı."

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MANCHESTER UNITED VE RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Kırmızı Şeytanlar, cumartesi günü Premier Lig'de Crystal Palace'ı konuk edecek. Ronaldo ise Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'nde Al Fateh ile oynayacağı maçta ilk 11'de olmayı umacak.