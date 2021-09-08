Rooney'den Ronaldo'ya şampiyonluk mesajı

Wayne Rooney eski takım arkadaşının şampiyonluk yarışında farkı yaratabilecek isim olduğuna inanıyor.

Manchester United’ın efsane ismi Rooney, Cristiano Ronaldo transferiyle takımın Premier Lig’de şampiyonluğun favorisi haline geldiğini düşünüyor.

Bir dönem Old Trafford’da beraber top koşturan ikili, 2007-2009 yılları arasında üst üste üç Premier Lig şampiyonluğu yaşamış, 2007/08 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmıştı.

Ne söyledi?

Manchester’daki ikinci dönemine girmeye hazırlanan Portekizli, talkSPORT’a konuşan Rooney’e göre bir kez daha kulübün başarısında kritik bir rol üstlenecek.

“Ronaldo’nun nasıl bir etkisi mi olacak? Devasa bir etki. Bana göre hala dünyanın en iyi oyuncularından biri.”

“İrlanda maçında neler yapabileceğini gördük. Son dakikalarda iki harika kafa vuruşuyla iki gol attı. Premier Lig’de büyük bir etki yaratabilir.”

“United artık şampiyonluk yarışına girmeye hazır. Bu yıl gerçekten iddialı olmaları gerekiyor.”

“Ronaldo bunun önemli bir parçası olacak. Sezon içinde kritik anlarda sahne alacağını ve çok sayıda gol atacağını düşünüyorum.”

Takımdaki en yaşlı ikinci oyuncu

2009’da Manchester’dan ayrıldıktan sonra Real Madrid ve Juventus formaları giyen Ronaldo, sezon bitmeden 37 yaşını dolduracak. Genç bir yıldız olarak ayrıldığı kulübe, kadronun en yaşlı ikinci oyuncusu olarak geri döndü.

United kadrosunda Ronaldo’dan daha yaşlı olan tek isim, 27 Ocak 1983 doğumlu olan, 38 yaşındaki kaleci Lee Grant.

Ancak fiziksel açıdan hala formunun zirvesinde olan Ronaldo zamana meydan okumaya devam ediyor. Rooney eski takım arkadaşının Premier Lig’in temposuna ayak uydurmakta zorlanacağını düşünmüyor.

“Manchester United’ı yakından izliyorum. Başarılı olmalarını istiyorum. Cristiano’nun takıma geri dönmesi harika bir şey. Sahip olduğu mantalite genç oyuncular üzerinde olumlu etki yapacaktır.”

“Cristiano işinin İspanya ya da İtalya’daki kadar kolay olmayacağını kendisi de biliyor. Premier Lig’de mücadele seviyesi yüksek, ama o burada daha önce oynadı. Sahaya çıkmaya ve gollerini sıralamaya hazır olduğuna eminim.”

Daha fazlası için:

Messi kontratındaki özel maddeden dolayı Clermont maçında oynamayacak

Milan'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına yıllık 3.5 milyon euro'luk teklif

Eski dostlar düşman mı oldu? Di Maria'dan Ronaldo'yu çok kızdıracak açıklama