Messi kontratındaki özel maddeden dolayı Clermont maçında oynamayacak

PSG taraftarlarının yeni yıldızlarını Parc des Princes'ta izleme hayali bir süre daha ertelendi.

Yaz transfer döneminin en büyük sürprizine imza atarak, PSG'ye transfer olan Lionel Messi Ligue 1'de dört hafta geride kalırken, PSG forması giyse de henüz Parc des Princes'ta taraftarların önüne çıkmadı. Arjantinli yıldızı iç sahada görmek için sabırsızlıkla bekleyen PSG taraftarlarının bu bekleyişi ise bir süre daha sürecek.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Reims deplasmanında maçın bitimine 30 dakika kala Neymar'ın yerine oyuna giren ve Ligue 1'de ilk kez sahne alan Messi, takımının 11 Eylül Cumartesi günü Clermont ile oynayacağı beşinci hafta karşılaşmasında kontratındaki önceliğinin her zaman Arjantin Milli Takımı olacağına dair koydurduğu özel bir madde sayesinde forma giymeyecek.

Neymar da olmayacak

Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya ile oynayacağı maçın 38 saat sonrasında oynanacak olan PSG - Clermont karşılaşmasında forma giymeyecek olan Messi'nin yanı sıra, Brezilya ile Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması oynayacak olan Neymar da PSG'nin Clermont sınavında formasından uzak kalacak.

PSG için ikinci maçını 19 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında vermesi beklenen Messi, geride bıraktığımız yaz aylarında Arjantin Milli Takımı ile Copa America şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane oyuncu, Dünya Kupası finali de oynadığı milli formayla 152 maça çıkarken, 76 gol kaydetmişti.

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