Eski dostlar düşman mı oldu? Di Maria'dan Ronaldo'yu çok kızdıracak açıklama

PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, Real Madrid'deki eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

Real Madrid'in Jose Mourinho ile kazandığı unutulmaz La Liga şampiyonluğunda Mesut Özil, Karim Benzema, Sergio Ramos ve Gonzalo Higuain gibi isimlerle birlikte takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun en büyük destekçilerinden biri olan olan Angel Di Maria'dan eski takım arkadaşını çok kızdıracak bir açıklama geldi.

Arjantin Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Lionel Messi ile PSG'de buluşan Di Maria, TyC Sports'a verdiği röportajda birlikte oynadığı en iyi beş takım arkadaşını sıralarken, Cristiano Ronaldo'ya yer vermedi. İlk sıraya Messi'yi koyan Di Maria'nın listesinin geri kalanını ise Verratti, Ibrahimovic, Modric ve Kroos oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı

Di Maria'nın Real Madrid'de büyük zaferler elde ettiği Ronaldo'ya vermemesi dikkat çekti. 2010-2011 sezonundan 2013-2014 sezonunun sonuna dek Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu süreçte Jose Mourinho ile kazanılan Şampiyonlar Ligi zaferinin yanı sıra Carlo Ancelotti ile Şampiyonlar Ligi'nde de zaferi tatmıştı.

Bir yıllık Manchester United döneminin ardından 2015-2016 sezonundan bu yana PSG forması giyen Di Maria, yıldızlarla dolu PSG kadrosunda yer aldığı her sezonda 40'tan fazla maç oynayarak, istikrarını ortaya koymuştu. Di Maria geçen sezon Ligue 1 şampiyonluğunu kaptıran takımı için 5 gol ve 13 asistle oynamıştı.

Daha fazla okuma