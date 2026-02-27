Rooney yıllar önce Maradona'dan aldığı hediyeyi açıkladı

Wayne Rooney, futbol kariyerine dair ilginç bir anısını paylaştı. Eski Manchester United yıldızı, 2013 yılında Manchester’daki bir restoranda Diego Maradona ile yaşadığı sıra dışı karşılaşmayı anlattı.

Rooney, podcast programında en sevdiği deplasman statlarını sıralarken, 2013’te Real Madrid’e karşı Santiago Bernabeu’da oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını hatırladı. İngiliz ekip o maçta 1-1 berabere kalmış, golü Danny Welbeck kaydetmişti.

Ancak rövanş maçında teknik direktör Sir Alex Ferguson’ın Rooney’i yedek bırakması yıldız oyuncuyu öfkelendirmişti.

“Beni kenara çekti ve yedek başlayacağımı söyledi. Çok sinirlenmiştim. Deplasmanda takım için farklı bir pozisyonda oynadım, iyi bir sonuç aldık ama rövanşta yedek kaldım ve elendik.”

Wing’s restoranında sürpriz buluşma

Maçın ardından Rooney, Manchester’daki ünlü Çin restoranı Wing’s’e gittiğini anlattı. Eşofmanla restorana giden Rooney, içeride Maradona’nın bulunduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

“Maradona oradaydı. Fotoğraf çektirdik. Üzerinde takım elbise ve kravat vardı. Sonra kravatını çıkardı ve bana verdi. Ben hâlâ eşofmanla duruyordum.”

Rooney’nin anlattığına göre Maradona kravatını çıkarıp doğrudan onun boynuna taktı. “Biraz tuhaftı ama harika bir andı” diyen Rooney, o kravatı hâlâ evinde sakladığını belirtti.

Karşılıklı hayranlık

Maradona, Rooney daha 17 yaşındayken onu “İngiltere’nin değerini bilmesi gereken özel bir yetenek” olarak tanımlamıştı. Rooney de 2020’de hayatını kaybeden Arjantinli efsane için “Gelmiş geçmiş en iyisi” ifadelerini kullanmıştı.

O geceki ruh halini de anlatan Rooney, “Maçtan sonra çok sinirliydim, biraz şarap içtim. En azından geceden Maradona’nın kravatıyla döndüm” sözleriyle anısını tamamladı.