Ronaldo'ya meydan okudu: "Penaltıyı sen kullan"

Cristiano Ronaldo’ya sataşan Emiliano Martinez, Bruno Fernandes’in kaçırdığı penaltı öncesinde ortalığı karıştırdı.

Premier Lig’de Aston Villa, Kortney Hause’un golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

Manchester United’ın duraklama anlarında kazandığı penaltı öncesinde yaşananlar ve Bruno Fernandes’in üstten auta gönderdiği vuruş skorun önüne geçti.

Ne yaşandı?

Penaltı kararı sonrasında itirazlar ve yükselen tansiyon ceza sahasında karışıklığa neden olurken, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez’in Cristiano Ronaldo’ya doğru ısrarla yaptığı hareket dikkat çekti.

Penaltıyı kullanacak olan Bruno Fernandes topu beyaz noktaya yerleştirmeye çalışırken, Martinez parmağıyla Ronaldo’yu göstererek penaltıyı onun kullanmasını istedi. Martinez’in Bruno Fernandes’in hemen önünde yaptığı bu hareket, Portekizli oyuncuya karşı bilinçli yapılmış bir akıl oyunuydu.

United oyuncuları Martinez’i Fernandes’in yanından uzaklaştırmaya çalışsa da, başarılı kalecinin pes etmeye niyeti yoktu. Sonunda bir diğer Güney Amerikalı Edinson Cavani’nin çabalarıyla Martinez kalesindeki yerini aldı.

Fernandes’in penaltıyı kaçırmasında Martinez’in sözleri etkili oldu mu bilinmez, ama Arjantinli file bekçisi amacına ulaştı ve üç puanı takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Martinez bunu ilk kez yapmıyor

Martinez, yakın zamanda yine benzer bir olayla gündem olmuştu. Copa America’da Arjantin forması giyen Martinez, Kolombiyalı Yerry Mina’ya yönelik sözleriyle rakibin aklına girmeyi başarmış, Mina penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

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Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer maçın ardından eleştiri oklarını Aston Villa cephesine yöneltti ve rakip oyuncuları Fernandes’in konsantrasyonunu bozmaya çalışmakla suçladı.

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