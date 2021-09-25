Haaland için dev takas iddiası

Dortmund gelecek yaz takımdan ayrılması beklenen Erling Haaland'ın alternatifini arıyor.

Cristiano Ronaldo transferinin ardından hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefleyen Manchester United, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, listenin ilk sırasında Erling Haaland yer alıyor. İngiliz basınına göre Dortmund ise Haaland'ın yerini United'ın yıldızıyla doldurmak istiyor.

90min'de yer alan habere göre Dortmund sözleşmesinde gelecek yaz 67 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Norveçli golcünün boşluğunu Anthony Martial ile doldurmayı düşünüyor. Chelsea'den Timo Werner ile de ilgilenen Alman ekibi, Fransız futbolcuyu daha ekonomik bir tercih olarak değerlendiriyor.

Haaland parlıyor

Bu durum Manchester United için takas ihtimalini doğururken, bu sezon forma giydiği altı maçta da gol bulamayan Martial'in de özellikle Haaland transferinina ardından kariyerini farklı bir ligde sürdürmeye sıcak bakması bekleniyor. Eylül 2015'te Monaco'dan transfer edilen Martial'in takımıyla üç yıllık daha kontratı bulunuyor.

Manchester United'ın yanı sıra Manchester City, Real Madrid, PSG ve Barcelona'nın da takibinde olan Haland ise bu sezon Bundesliga'da şans bulduğu beş maça yedi gol ve üç asist sığdırmıştı. Avrupa'nın en formda golcülerinden biri olan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde takımının 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında da fileleri sarsmıştı.

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